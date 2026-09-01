El retiro de Lionel Messi de la selección argentina pone fin a una etapa excepcional en su carrera deportiva, pero también coincide con la consolidación de un patrimonio y una red de negocios que se extiende mucho más allá de las canchas de fútbol.

Según Forbes, el astro argentino, de 39 años, obtuvo alrededor de US$135 millones durante 2025, entre su contrato con el Inter Miami y los ingresos provenientes de patrocinios y acuerdos publicitarios con distintas compañías.

Los 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias que acumuló en más de dos décadas con la selección argentina contribuyeron a convertir su imagen en uno de los activos más atractivos para las marcas. Esa relación comercial comenzó a tomar fuerza durante su etapa en el Barcelona y fue acompañada por una estrategia familiar de diversificación patrimonial.

Jorge Messi y la expansión del patrimonio

Jorge Messi, padre y representante del futbolista, mantuvo durante años un perfil público discreto, pero tuvo un papel central en la administración y negociación de los negocios de su hijo.

La estrategia permitió ampliar las fuentes de ingresos de Lionel Messi más allá de los contratos deportivos y publicitarios. Entre los acuerdos comerciales figura incluso la promoción turística de Arabia Saudí, mientras que parte del patrimonio fue destinado a inversiones inmobiliarias, clubes de campo, edificios y hoteles de lujo.

Para mayo de 2026, medios especializados estimaban que la fortuna del futbolista y su entorno familiar había alcanzado los US$1.000 millones.

Sin embargo, la gestión patrimonial de Jorge Messi también estuvo vinculada a controversias judiciales. En 2013, Lionel Messi declaró ante tribunales españoles que su padre era quien se encargaba de sus cuentas, durante el proceso por un presunto fraude fiscal superior a cinco millones de euros. En 2016, ambos fueron condenados a 21 meses de prisión, una pena que no implicó su ingreso a prisión debido a la ausencia de antecedentes.

Lionel Messi ha diversificado su patrimonio con inversiones en hoteles, inmobiliario, gastronomía y clubes deportivos. Foto: EFE.

Además, Jorge Messi apareció vinculado a la firma Mega Star Enterprises, constituida junto a su hijo y mencionada en la investigación internacional de los Panamá Papers.

Hoteles, viviendas y gastronomía

Uno de los principales negocios de la familia es MiM Hotels, cadena con establecimientos en diferentes destinos turísticos de España . Desde finales de 2025, la operación de estos hoteles está a cargo de Meliá.

El entorno deportivo de Messi también se ha trasladado a sus inversiones . Junto con Ángel Di María, el futbolista participó en proyectos inmobiliarios en Rosario, ciudad natal de ambos. Asimismo, con el uruguayo Luis Suárez fundó el Deportivo LSM, club que actualmente busca avanzar en el fútbol profesional de Uruguay.

Los equipos deportivos constituyen otro de los focos de inversión de la familia y podrían tener un papel importante en la etapa posterior a la carrera profesional de Messi.

En España, los Messi son propietarios de la Unió Esportiva Cornellà , institución que compite en la quinta división del fútbol español.

Los negocios de los hermanos Messi

La expansión empresarial también involucra a los hermanos del futbolista. En Argentina, Matías Messi preside el Leones FC, equipo que compite en la Primera C y que todavía tiene cuatro categorías por superar para llegar a la máxima división.

La familia también participa en negocios gastronómicos, con restaurantes en Rosario, Barcelona y otras ciudades. En este sector, Lionel Messi amplió recientemente su participación al convertirse en socio de la cadena argentina El Club de la Milanesa, que tiene entre sus objetivos crecer en el mercado español.

En el centro de esta estructura empresarial se encuentra Limecu España 2010, nombre formado a partir de las iniciales de Lionel Messi Cuccittini. La sociedad está registrada en Andorra y tiene como titular a Rodrigo Messi, otro de los hermanos del futbolista.

El propio Messi ha reconocido que su faceta empresarial todavía está en desarrollo. En noviembre de 2025, durante su participación en el American Business Forum, realizado en Miami, dejó claro que busca seguir aprendiendo sobre negocios y ampliar su actividad fuera del fútbol.

Con información de EFE.