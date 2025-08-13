Las nuevas tecnologías acercan las inversiones inmobiliarias a perfiles antes excluidos. (Foto: Referencial)
Edy Quiñones
La startup peruana Kasa se posiciona en el mercado peruano con un modelo de inversiones inmobiliarias compartidas. El modelo permite adquirir participaciones de activos a partir de S/ 2 000 mediante una plataforma digital. Según su Fundador y CEO, Cristhian Agüero, el 60% de los latinoamericanos tiene intención de invertir, pero apenas el 20% logra hacerlo; con esta solución, la empresa busca ampliar el acceso a bienes raíces y potenciar la diversificación de portafolios ¿Cómo opera este tipo de inversión inmobiliaria?

