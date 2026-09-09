Lionel Messi ha alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense. Foto: Chandan Khanna/AFP/Getty Images
Lionel Messi ha alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense. Foto: Chandan Khanna/AFP/Getty Images
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

está a punto de comprar un segundo equipo de fútbol español, mientras la estrella argentina se centra cada vez más en sus intereses empresariales ante la proximidad del final de su carrera como jugador.

El ha alcanzado un principio de acuerdo con los actuales propietarios del club de segunda división Eldense para convertirse en su máximo accionista, informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.

CD Eldense, con sede cerca de la ciudad portuaria de Alicante, en el sureste de España, confirmó a The Associated Press que el ocho veces ganador del Balón de Oro había alcanzado un acuerdo preliminar con los propietarios del club.

El acuerdo hará que compre las acciones en manos de Grupo TH Soluciones, sujeto a la finalización de los procedimientos legales y contractuales restantes. El club no proporcionó detalles financieros ni indicó cuándo se completará el contrato.

Más sobre Eldense

Eldense se convertirá en el segundo club español en el que ha invertido la estrella argentina. A principios de este año, se convirtió en propietario de un equipo de quinta división, el UE Cornellà, con sede en Barcelona.

Eldense despidió al entrenador Claudio Barragán el domingo tras sumar apenas dos puntos en cuatro partidos de liga esta temporada.

El Eldense es un club de 105 años con sede en la ciudad de Elda, en la región costera de Valencia. A diferencia del Cornellà, juega en una división profesional. Ha pasado la mayor parte de su historia entre la segunda y tercera divisiones, además de ligas regionales, y estuvo cerca de desaparecer a comienzos de siglo. Su estadio tiene capacidad para 5,776 espectadores.

Vista general del estadio Nuevo Pepico Amat del C.D. Eldense. Foto: EFE/Morell
Vista general del estadio Nuevo Pepico Amat del C.D. Eldense. Foto: EFE/Morell

Messi y España

Messi ha forjado un fuerte vínculo con España. Llegó a Barcelona a los 13 años, cuando él y su familia llegaron al país para probar suerte en la cantera del club.

Fue el mejor jugador de su generación durante dos décadas en el Barcelona, donde ganó múltiples títulos antes de marcharse en 2021.

Ahora, con 39 años, Messi fue incluido esta semana en la lista corta para otro Balón de Oro tras guiar a Argentina a un segundo puesto en el Mundial y ganar la MLS con el Inter Miami.

El astro argentino, ampliamente considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, anunció el mes pasado su retiro de la selección argentina, aunque seguirá jugando para el Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El imperio Messi

Messi ha intensificado sus actividades empresariales este año. En abril anunció la adquisición del Unió Esportiva Cornellà, de quinta división, y en mayo acordó comprar un conocido edificio en Barcelona. Una cadena argentina de restaurantes de la que es copropietario anunció el mes pasado su expansión a España.

La compra del Eldense se sumaría a la creciente cartera de clubes de Messi. Su familia fundó en Argentina el club Leones, el jugador posee una participación en un club uruguayo junto con su compañero Luis Suárez y tiene una opción para adquirir una participación en Inter Miami después de retirarse.

Messi no ha explicado la estrategia detrás de su cartera de negocios. Aunque cada vez es más habitual que jugadores y exjugadores compren clubes pequeños, es inusual que uno posea una cartera de equipos. Algunos de los mayores clubes e inversionistas del mundo sí poseen equipos en distintos países.

Más allá del fútbol, los intereses empresariales de Messi también incluyen un fideicomiso de inversión inmobiliaria que cotiza en España y un fondo de capital de riesgo con sede en EE.UU.

Sus inversiones, junto con sus contratos de patrocinio y como jugador, le han permitido ingresar al reducido grupo de deportistas activos cuya fortuna se estima en más de US$ 1,000 millones. El grupo incluye a su histórico rival en las canchas Cristiano Ronaldo, propietario del equipo de fútbol Almería en España.

Elaborado con información de Bloomberg, AP y EFE

TE PUEDE INTERESAR

Khloé Kardashian, de los realities a los negocios en Perú: marca de la “celebrity” asoma
Primera incursión de Jeff Bezos en el fútbol: ¿En qué club invertirá el dueño de Amazon?
Murió Jorge Messi: estas son las frases con las que Lionel Messi habló de su padre
Leo Messi dedica emotivo mensaje a su padre, el hombre detrás de su éxito
Nike admite su decepción tras el Mundial: “El desenlace no fue el que soñábamos”
El millonario premio de la derrota: lo que recibió Argentina tras perder la final del Mundial
Con Trump en el podio: Mundial 2026 alcanza récord de ingresos y polémicas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.