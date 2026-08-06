Anthony Fauci. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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El exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, Anthony Fauci, fue declarado este jueves en desacato al Congreso por negarse a declarar la semana pasada en una audiencia en el Senado sobre su gestión de la covid.

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La declaración de desacato al Congreso abre la puerta a que el Departamento de Justicia se plantee si presenta cargos contra Fauci.

La decisión de este jueves abre la puerta a que el Departamento de Justicia se plantee si presenta cargos contra Fauci.

Si finalmente el Departamento de Justicia presentara cargos contra Fauci comenzaría una intensa batalla legal ya que el exresponsable de salud recibió un indulto preventivo del expresidente Joe Biden por todas sus acciones desde 2014 hasta enero de 2025.

Anthony Fauci. (Foto: AFP)
Anthony Fauci. (Foto: AFP)

Justificación de su silencio

Fauci justificó su silencio de la semana pasada en base a que Paul le había llamado a testificar para «justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, ‘tras las rejas’».

En todas sus intervenciones se limitó a repetir el mismo mensaje: «Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución».

Paul ha defendido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión, ya que considera que fue el responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia.

Hace dos semanas, el senador republicano publicó más de mil páginas del diario de Fauci y días después más de cien científicos publicaron una carta defendiéndolo de lo que consideran ataques de la Administración del presidente Donald Trump.

Con información de EFE

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