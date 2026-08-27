Han pasado cerca de siete años desde que la central hidroeléctrica Chaglla (Huánuco) cambió de manos. El activo, que era propiedad de Odebrecht, fue adquirido por aproximadamente US$ 1,400 millones por el consorcio Huallaga Holding Company Limited, liderado por China Three Gorges Corp. (CTG) e integrado también por Hubei Energy Group, ACE Investment Fund II LP y CNIC Corporation. En Perú, el consorcio opera a través de su filial Empresa de Generación Huallaga (EGHSA), que está a cargo de la central de 456 megavatios (MW), la tercera hidroeléctrica más grande del país. ¿Qué planes tiene el grupo energético chino para esta infraestructura eléctrica?
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