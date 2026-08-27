En detalle, la filial local presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para implementar una torre de telecomunicaciones en la central hidroeléctrica Chaglla .

Según la empresa, esta infraestructura permitirá atender las fallas e intermitencias de la señal celular que actualmente afectan a la zona donde opera la central.

La nueva estructura de comunicaciones busca mejorar la señal celular y fortalecer las comunicaciones operativas de la central Chaglla. Foto: Andina.

¿Cuánta inversión y tiempo demandará la iniciativa en Chaglla?

Según el referido ITS, la nueva torre en la central Chaglla permitirá alcanzar la altura necesaria para que los equipos de telecomunicaciones mantengan una línea de visión despejada, facilitando la transmisión y recepción de señales a largas distancias y reduciendo las interferencias.

De esa manera, la empresa busca fortalecer las comunicaciones operativas de la hidroeléctrica y asegurar la disponibilidad permanente del servicio de telefonía celular en la central.

La infraestructura, en detalle, será instalada dentro del área de influencia ya aprobada para la CH Chaglla, por lo que no implicará incorporar nuevas áreas fuera de estos límites . Asimismo, el documento señala que, debido a que se trata de una infraestructura puntual y técnicamente delimitada, su implementación no generará impactos ambientales negativos significativos adicionales a los ya evaluados en los instrumentos de gestión ambiental vigentes.

LEA TAMBIÉN: Minem fija en 7 las horas reguladas para garantizar servicio eléctrico a nivel nacional

La etapa de construcción de la torre, apunta el ITS, tendrá una duración estimada de nueve semanas, mientras que su operación y mantenimiento se proyectan por 30 años . Al término de su vida útil, la etapa de abandono final tomaría aproximadamente una semana.