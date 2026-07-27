Por: José Salazar A. (*). Comienza una nueva etapa en la política peruana; una en la que Keiko deberá gestionar —y revertir— el pasivo reputacional que arrastra el apellido Fujimori.

Es cierto que dicho apellido también encierra elementos positivos, pero es precisamente esa dualidad de atributos lo que lo convierte en una de las marcas políticas más potentes y, al mismo tiempo, más polarizantes del Perú. ¿Qué tan difícil le resultará a Keiko cambiar esas asociaciones negativas durante su gestión?

El mayor riesgo de su carrera política será permanecer a la sombra del legado de su padre: ¿gobernará como Alberto o como Keiko?

LEA TAMBIÉN: Los peligros fiscales que esta administración no puede ignorar

Por ello, desde el punto de vista del marketing político, quizás le convenga emprender un rebranding estratégico y profundo del apellido y construir, simultáneamente, una identidad propia. Una identidad que demuestre que ha aprendido de los errores del pasado, tanto de la gestión de los años noventa como de su propio desempeño en la oposición parlamentaria.

Resulta claro que no podrá conservar el apellido únicamente como un activo positivo ni borrar su historial negativo, pero sí puede redefinirlo mediante una gestión distinta en su gobierno que le genere reconocimiento y capital político propio. Para lograrlo, deberá corregir los atributos que hoy dañan su reputación política.

En otras palabras, no podrá dejar de ser una Fujimori, pero sí conseguir que su apellido deje de evocar autoritarismo, corrupción o violaciones a los derechos humanos con hechos concretos y verificables. No podrá renunciar a su apellido, puede sí puede aspirar a que se le relacione con diálogo y una menor polarización. En definitiva, no le conviene presentarse como la continuidad del fujimorismo del siglo XX, sino como la versión democrática, institucional y hasta moderna para el siglo XXI.

Su mayor desafío será transformar lo que su apellido evoca en los ciudadanos que no votaron por ella y en quienes la rechazan. La estrategia no será sencilla porque, además, puede enfrentar un riesgo: al moldear su propia identidad, Keiko podría debilitar ese vínculo emocional que aún existe entre los seguidores tradicionales de su padre, una tensión que ya se ha evidenciado en campañas anteriores con el debate entre “albertistas” y “keikistas”.

LEA TAMBIÉN: La enfermedad irreversible y el empleo

En todo caso, la construcción de esta nueva identidad requerirá una coherencia absoluta entre su discurso y las decisiones de su Gobierno. Este rebranding debe estructurarse como una evolución política sustentada en pilares fundamentales, como el respeto a la independencia de poderes, la integridad institucional, la transparencia, el diálogo y la tolerancia democrática hacia la crítica.

Esa nueva identidad presidencial pasa por construir un perfil independiente que refleje madurez democrática para resolver los problemas reales del país mediante métodos distintos. Cualquier indicio de corrupción o autoritarismo reactivará de inmediato la desconfianza heredada.

Si Keiko Fujimori aspira a un gobierno exitoso, su mayor desafío no será solo económico, de seguridad o de gobernabilidad, sino, sobre todo, comunicacional. Esto resulta crucial para alguien que requiere construir confianza y legitimidad mientras se desmarca de una carga histórica negativa.

El rebranding solo funcionará si viene respaldado por transformaciones tangibles en el ejercicio del poder. Si el cambio es meramente estético y no va acompañado de acciones reales, solo generará escepticismo, incredulidad y más crisis políticas. No puede permitirse incoherencias entre una identidad que desea proyectar y la percepción pública de los hechos.

Keiko inicia su gestión con un innegable pasivo reputacional forjado a lo largo de tres décadas. Tiene ahora la oportunidad, en tan solo cinco años, de construir una propuesta de valor político distinta y demostrar que puede gobernar con atributos claramente diferenciados. Se trata de una prueba, sin segunda vuelta, que definirá su futuro político.

(*) Comunicador