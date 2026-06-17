Si te ilusiona aprovechar un fin de semana largo para pasar tiempo con tu familia, reunirte con amigos o simplemente descansar en casa, hay buenas noticias: en junio podrás disfrutar de tres días seguidos de descanso gracias a un feriado federal en Estados Unidos. Se trata de Juneteenth, una celebración conocida también como Día de la Liberación o Día de la Emancipación, que en los últimos años ha cobrado cada vez más protagonismo en escuelas, centros de trabajo, medios de comunicación y espacios comunitarios, y que ha dejado de ser solo una fecha libre para convertirse en un momento clave del calendario por su profundo significado histórico y simbólico para millones de personas en el país. En esta nota te explicamos en qué consiste y en qué fecha se recuerda.

Juneteenth es también llamado Día de la Liberación o Día de la Emancipación (Foto: Mark Félix / AFP)

JUNETEENTH: ¿QUÉ ES Y CUÁNDO SE CELEBRA?

Juneteenth, también conocido como Día de la Liberación o Día de la Emancipación, se celebra el 19 de junio de cada año. Es el feriado federal más reciente de Estados Unidos, ya que fue establecido en 2021, durante la presidencia de Joe Biden. El 17 de junio de ese año, el gobierno estadounidense promulgó la ley que lo declaró feriado nacional, el primero desde la creación del Día de Martin Luther King Jr. en 1983.

El nombre es un acrónimo de las palabras en inglés June (junio) y nineteenth (decimonoveno), que es la fecha de la celebración.

Esta festividad conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados. Se celebró por primera vez el 19 de junio de 1865, con motivo del primer aniversario de la abolición de la esclavitud en Texas.

Un poco de historia

A nivel histórico, el fin de la esclavitud en Texas no significó que todo el país hubiera alcanzado esa meta. La mayoría de personas negras esclavizadas en Estados Unidos obtuvieron su emancipación recién en diciembre de 1865, cuando se ratificó la Decimotercera Enmienda. La erradicación total de la esclavitud llegó después, en agosto de 1866, cuando las autoridades federales obligaron a varias naciones indígenas a suscribir tratados que les exigían liberar a los miles de esclavos que aún retenían.

La comunidad afroestadounidense de Galveston (Texas) celebró el primer Juneteenth el 19 de junio de 1866, para recordar el primer aniversario del fin de la esclavitud en ese estado. Más adelante, desde la década de 1920, la tradición empezó a extenderse a otros estados del sur. Texas la adoptó como fiesta propia en 1938 y la reconoció por ley a partir de 1980.

Durante algunos años la fecha perdió fuerza por el protagonismo del movimiento por los derechos civiles, pero en los años 70 volvió a tomar impulso como una forma de celebrar la cultura afroestadounidense y la unidad de la comunidad.

El 17 de junio de 2021, bajo la presidencia de Joe Biden, el gobierno de los Estados Unidos firmó una ley que reconocía al Juneteenth como feriado nacional, el primero desde la aprobación del Día de Martin Luther King Jr. en 1983.

Juneteenth conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos (Foto: AFP)

ESTAS SON LAS TRADICIONES EN JUNETEENTH

Entre las costumbres más comunes para conmemorar Juneteenth están: leer en público la Proclamación de Emancipación, el canto de espirituales —como Swing Low, Sweet Chariot y Lift Every Voice and Sing—, organizar ferias de comida y difundir libros, música y arte de autores afroamericanos.

Con el tiempo, casi todos los estados han reconocido oficialmente el Juneteenth, excepto Dakota del Sur.