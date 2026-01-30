Tras culminar la evaluación técnica y económica para implementar nuevos métodos de explotación y sostenimiento en la mina subterránea San Vicente (Junín), la Compañía Minera San Ignacio de Morococha (Simsa) anunció que se prepara para retomar sus actividades productivas. ¿Desde cuándo?

A través de un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la empresa informó que, según lo expuesto por la Gerencia General en la sesión de Directorio realizada ayer, los estudios recientes se enfocaron en la aplicación de estos nuevos métodos operativos.

LEA TAMBIÉN Alpayana con luz verde para compra de Argentum: el plan e inversión que asoma

Tras completar estudios técnicos complementarios, la minera estima que existen las condiciones para reiniciar tanto la extracción de mineral en mina como el procesamiento en la planta concentradora y la producción de concentrados. El inicio de estas actividades está previsto para el segundo trimestre de este año.

El anuncio actual actualiza lo comunicado previamente por la compañía en un Hecho de Importancia del 18 de septiembre de 2024. En ese momento, Simsa señaló que la etapa de exploración permitiría retomar la extracción de mineral aproximadamente en diciembre de 2025, mientras que el procesamiento en planta y la producción de concentrados se estimaban para febrero de 2026.

LEA TAMBIÉN Pan American espera que venta de Morococha se complete este trimestre

Simsa proyecta reiniciar el procesamiento de mineral y la producción de concentrados en su planta durante el segundo trimestre del año. Foto: Andina

Antecedentes de la paralización

En octubre de 2023, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) impuso una medida correctiva que obligó a paralizar las actividades en una zona específica de la mina San Vicente, productora de zinc y plomo.

Posteriormente, tras cumplir con los requerimientos de seguridad exigidos por la autoridad, en julio de este 2024 la empresa obtuvo autorización para reanudar las operaciones en dichas áreas.

LEA TAMBIÉN Precios de oro y cobre en máximos, pero producción en Perú va a otro ritmo

Como consecuencia de esta suspensión temporal —derivada de los accidentes fatales ocurridos entre agosto y septiembre de 2023— la minera no registró producción de concentrados al cierre del primer trimestre del 2024, y en consecuencia tampoco reportó ventas en ese periodo.

La Compañía Minera San Ignacio de Morococha es una empresa dedicada a la exploración, explotación y concentración de zinc y plomo. También es reconocida en el mercado por la alta ley de su concentrado de zinc, que alcanza 60% de pureza.