La Compañía de Minas Buenaventura presentó su reporte de producción y volumen de ventas del segundo trimestre del 2026, mostrando así un desempeño positivo en el negocio de la plata y proyecciones superadas en varias de sus unidades mineras. Conozca los detalles.

Durante ese período, la producción de plata de operaciones directas de la empresa alcanzó los 3.6 millones de onzas, mientras que en el acumulado del primer semestre llegó a 7.5 millones de onzas. La unidad Yumpag (Pasco) lideró el aporte con 2.3 millones de onzas en el trimestre.

La minera detalló que la producción de plata en Yumpag superó las proyecciones, impulsada por leyes superiores a las esperadas. Por ese desempeño, la compañía actualizó al alza su estimado de plata para el 2026, que ahora se ubica entre 14.7 y 16.1 millones de onzas en operaciones directas.

A ese resultado, se suma un dato relevante para el segundo semestre: luego del cierre del trimestre pasado, ya en el tercer trimestre de este año, Buenaventura recibió aprobación para incrementar el ritmo de minado en Yumpag de 1,000 a 1,200 toneladas por día.

San Gabriel avanza en su puesta en marcha pese a desafíos en gestión de relaves

En su reporte a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Buenaventura indicó que la producción de oro de operaciones directas fue de 30,543 onzas en el segundo trimestre y de 60,547 onzas en el semestre. Orcopampa (Arequipa) fue la principal unidad aurífera (oro) con mejor desempeño del trimestre, con 13,981 onzas, superando ligeramente las proyecciones por un mayor volumen de mineral procesado.

Por su parte, la unidad minera de oro y plata San Gabriel (Moquegua) continuó su etapa de puesta en marcha durante el segundo trimestre, con un tonelaje procesado limitado por desafíos en la gestión de relaves, particularmente en la planta de filtrado de relaves, mientras la compañía continuó avanzando en iniciativas para mejorar las recuperaciones metalúrgicas.

Los estimados de dicha unidad para 2026 fueron actualizados para reflejar las restricciones asociadas con la gestión de relaves y las tasas actuales de recuperación metalúrgica. Sin embargo, la mina comenzó a registrar volúmenes vendidos en el segundo trimestre.

En cobre, la producción de operaciones directas fue de 13,475 toneladas métricas (TM) en el trimestre, concentrada en El Brocal (Pasco). En plomo, alcanzó 3,642 TM y en zinc 7,360 TM, ambos liderados por Uchucchacua (Lima).

Por otro lado, los precios registrados del trimestre reflejaron un entorno favorable: el oro promedió US$ 4,342 por onza y la plata US$ 89.52 por onza.

La unidad minera de oro y plata San Gabriel (Moquegua) continuó su etapa de puesta en marcha durante el segundo trimestre, con un tonelaje procesado limitado por desafíos en la gestión de relaves, particularmente en la planta de filtrado de relaves.

Buenaventura alista El Algarrobo en Piura con inversión de hasta US$ 759 millones

En mayo pasado, el presidente del directorio de Buenaventura, Roque Benavides, comentó a Gestión que la compañía venía enfocándose en la transición de yacimientos auríferos hacia proyectos cupríferos en Cajamarca, aprovechando que muchos yacimientos de oro del norte terminan convirtiéndose en cobre en sus zonas más profundas.

En esa línea, Coimolache avanza a través del proyecto Coimolache Sulfuros, una futura operación de cobre de unas 20,000 toneladas por día, mientras que en La Zanja se ha identificado mineralización de cobre, molibdeno y oro tipo pórfido. A esos yacimientos, se suma El Algarrobo (Piura), un proyecto polimetálico de cobre, zinc y plata que demandaría una inversión inicial cercana a US$ 480 millones, monto que podría elevarse hasta US$ 759 millones conforme avance su desarrollo.

Benavides también advirtió que uno de los principales desafíos del sector es la excesiva burocracia para operar formalmente. Como ejemplo, señaló que mientras en Canadá un permiso de exploración puede obtenerse en tres semanas, en el Perú el mismo proceso puede tardar más de un año, y consideró que la simplificación administrativa debe convertirse en una prioridad nacional.