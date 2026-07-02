Contraloría inicia control al monitoreo de embarcaciones pesqueras extranjeras en el mar peruano. Foto: Pexels
Contraloría inicia control al monitoreo de embarcaciones pesqueras extranjeras en el mar peruano. Foto: Pexels
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Redacción Gestión
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La Contraloría General de la República inició un servicio de control simultáneo al proceso de monitoreo y seguimiento de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que operan dentro del dominio marítimo peruano y en zonas adyacentes.

La medida fue adoptada tras denuncias sobre la presencia de embarcaciones internacionales dentro de las 200 millas soberanas del Perú, con el objetivo de verificar el desarrollo de las acciones de seguimiento y supervisión a cargo de las autoridades competentes.

Como parte de este procedimiento, la comisión de control fue acreditada ante el Ministerio de la Producción (Produce), entidad responsable del monitoreo de las actividades pesqueras en aguas jurisdiccionales.

La Contraloría inició un servicio de control simultáneo al proceso de monitoreo y seguimiento de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que operan dentro del dominio marítimo peruano y en zonas adyacentes. Foto: Difusión.
La Contraloría inició un servicio de control simultáneo al proceso de monitoreo y seguimiento de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que operan dentro del dominio marítimo peruano y en zonas adyacentes. Foto: Difusión.

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Alertas sobre pesca ilegal:

Como se recuerda , quienes le explicaron sobre la reducción de capturas, cambios en las especies presentes y perdidas de ingresos para las embarcaciones artesanales.

A través de un vídeo publicado por la embajada, se muestra al funcionario consultar si han visto la pesca disminuir en los últimos años. En respuesta, el secretario del gremio de pescadores de Pucusana, Manuel Ávalos, atribuye esta situación a la presencia de la flota china.

Embajador Bernie Navarro. Imagen captura, video de la Embajada de Estados Unidos.
Embajador Bernie Navarro. Imagen captura, video de la Embajada de Estados Unidos.

alertó que se habría identificado pesca ilegal de pota por parte de flotas asiáticas que operan en las costas peruanas.

De acuerdo a la comisión liderada por Alberto Ego sostuvo que estas embarcaciones eran provenientes principalmente de China y Japón, quienes en ese momento estaban capturando grandes volúmenes de este producto dentro de las 200 millas marítimas peruanas.

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