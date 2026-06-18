Una disputa que va más allá del nombre y obliga a revisar cómo se diferencian las marcas en el mercado. (Foto: composición)
Una disputa que va más allá del nombre y obliga a revisar cómo se diferencian las marcas en el mercado. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
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Las disputas por marcas no siempre se resuelven únicamente por la similitud entre nombres. En muchos casos, el análisis incluye factores como el tipo de servicios, el público objetivo y la forma en que operan las empresas en el mercado. Ese fue el eje de la controversia entre TikTok Ltd. y una firma peruana ante el Indecopi. ¿Basta con compartir una estructura fonética similar para bloquear un registro marcario?

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