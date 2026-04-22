Levi Strauss & Co denunció a peruana Manufacturas San Isidro ante el Indecopi. (Foto: DEVAKI KNOWLES)
Levi Strauss & Co denunció a peruana Manufacturas San Isidro ante el Indecopi. (Foto: DEVAKI KNOWLES)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

La compañía estadounidense de ropa Levi Strauss & Co se vio enfrascada en una disputa con la peruana Manufacturas San Isidro, propietaria de la reconocida marca de prendas de vestir Pionier, al acusarla de infringir derechos de propiedad industrial y cometer acciones desleales durante su actividad comercial. Esta controversia se llevó a instancias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el cual en un expediente brindó detalles de las acciones a las que conllevó este caso, pendiente de deliberación de la supuesta infracción.

TE PUEDE INTERESAR

Levi Strauss planea vender su negocio de Dockers; acciones caen
Inició su marca de jeans con una máquina de coser de US$300 y ahora Taylor Swift es su clienta estrella
La tienda a la que puedes llevar tus jeans usados para recibir un descuento del 20% en tus compras

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.