Las historias de emprendimiento pueden ser tan inspiradoras como asombrosas. Este es el caso de Elena Bonvicini, una joven de Estados Unidos que, con una inversión de apenas US$300 en una máquina de coser durante su secundaria, logró crear una marca de jeans que no solo triunfa en la industria de la moda, sino que también es la favorita de diversas celebridades, incluyendo a la famosa cantante Taylor Swift. Esta es su historia.

En los veranos, cuando era adolescente, esta oriunda del sur de California iba a Wisconsin para visitar a sus abuelos. Asistía a las tiendas de segunda mano de la zona y rebuscaba entre la sección de jeans en busca de marcas reconocidas que pudiera comprar barato y convertir en pantalones cortos para ella y sus amigas.

En un inicio, nunca lo pensó como un negocio. Elena pasaba un buen rato haciendo sus shorts y, como le dijo a CNBC Make It, “siempre le encantó tener cosas que nadie más tenía”. Pero todo eso cambió radicalmente cuando regresó a la escuela y le empezaban a llover de preguntas por sus originales shorts.

“Una chica que estaba dos grados por debajo de mí me paró y me dijo: ‘Dios mío, ¿dónde conseguiste esos shorts?’”, cuenta Elena, que ahora tiene 25 años. “Y yo le dije: ‘¡Oh, los hice yo!’ Y ella me dijo: ‘¿Puedo comprar un par? ¿Puedes hacerme un par?’”.

Elena Bonvicini confeccionaba shorts por diversión antes de darse cuenta de que tenía un negocio en sus manos. (Instagram elenabonvicini)

Elena nunca antes había vendido ropa, así que hizo un cálculo mental rápido de sus costes y fijó el precio de su primera venta en US$30. Más compañeras de su escuela y conocidas empezaron a preguntarle a Elena sobre los shorts, y la joven diseñadora se dio cuenta de que, sin buscarlo, había empezado un negocio.

Elena pronto comenzó a vender cientos de pantalones vintage reciclados a compañeros de su secundaria y otras escuelas de la zona. Todos los viernes, instalaba una tienda en el vestuario de su gimnasio y vendía jeans a 10 dólares cada uno. “Allí había un margen de ganancia enorme”, comentó al citado medio.

Cuando los shorts ya no eran temporada, le pidió a su madre una máquina de coser para poder intentar transformar los jeans antiguos de los chicos en algo que ella y sus clientes adolescentes pudieran usar. Su madre aceptó comprarle una máquina de US$300 con una condición: inscribirse en clases de costura.

Cuando se acercaba la época de graduación de la secundaria, Elena estaba decidida a hacer crecer su marca. Creó una cuenta de Etsy el día que cumplió 18 años y se propuso usar las redes sociales para ayudar a convertir a EB Denim en el próximo gran éxito.

Llevando su marca al siguiente peldaño

Elena siempre supo que su mejor apuesta para atraer la atención hacia sus diseños sería conseguir que la gente popular los usara. “Contacté a gente que me parecía interesante en Instagram, les enviaba un mensaje y encontraba su correo”, revela. “No me importaba si lo publicaban o no. Solo quería que tuvieran mi diseño”.

La estrategia dio resultado. Elena se sorprendió no solo al recibir respuestas de influencers e íconos de la moda, sino también al ver que publicaban sus creaciones con su ropa. “Comencé a ver tráfico a través de nuestro sitio web y un retorno inmediato de la inversión”, asegura al citado medio. Elena tuvo que contratar a una asistente para que la ayudara a enviar los pedidos que llegaban a través de su sitio web.

Ante tanta demanda, Elena también contrató a costureras para que confeccionaran los jeans según sus especificaciones. En su mejor día, dice que vendió pantalones por valor de 12.000 dólares en apenas unas horas. Esta exposición también permitió a EB Denim entrar en tiendas de lujo. Todo iba viento en popa.

Taylor Swift, clienta estrella

EB Denim siguió creciendo durante los siguientes años. Continuó siendo una de las prendas favoritas de los influencers y celebridades. Todo llegó a un punto álgido después de los Video Music Awards de 2023.

El equipo de Elena había sido advertido por uno de los estilistas de Taylor Swift de que la estrella del pop usaría una de las prendas de EB Denim, pero no sabían cuál ni cuándo. Entonces, mientras ella estaba en un viaje de negocios, el teléfono de Elena comenzó a sonar.

Taylor Swift con una pieza de EB Denim. (Instagram ebdenim)

“Recuerdo que a las tres de la mañana miré mi teléfono y alguien me había enviado una foto de Taylor Swift saliendo de una fiesta posterior a los VMAs con ese vestido”, cuenta. “Pensé: ‘Oh, qué genial’”. “A la mañana siguiente me desperté y vi [muchísimas] notificaciones de Shopify”, contó Elena.

EB Denim está en camino de generar 3 millones de dólares en ingresos este año, muy lejos de los 30 millones de dólares que facturó al principio.