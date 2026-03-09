México vs Estados Unidos es, sin lugar a dudas, uno de los enfrentamientos más esperados del Clásico Mundial de Béisbol 2026 debido a la rivalidad histórica entre ambas novenas. Para la afición en México, este duelo se podrá seguir en señal abierta por Canal 9 (Nu9ve) gracias al acuerdo de TelevisaUnivision con MLB, que garantiza los juegos de la selección mexicana por TV abierta. El choque se disputa el lunes 9 de marzo, en el Daikin Park de Houston, dentro de la fase de grupos del torneo. El primer lanzamiento está programado para las 6:00 p. m. hora del centro de México (7:00 p. m. ET) , horario nocturno ideal para verlo tranquilo desde la comodidad del hogar.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 09/03/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el juego entre México y Team USA este lunes 9 de marzo por la cuarta entrada del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. IMAGEN DE NOÉ YACTAYO CREADO CON CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO

Dónde ver México vs Estados Unidos EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TV abierta

Si estás en territorio mexicano, la opción más accesible para seguir el juego es la señal abierta de TelevisaUnivision.

Canal 9 (Nu9ve) : transmite en vivo los partidos de la selección mexicana en el Clásico Mundial, incluido el México vs Estados Unidos.

: transmite en vivo los partidos de la selección mexicana en el Clásico Mundial, incluido el México vs Estados Unidos. Canal 5: también forma parte del paquete de beisbol en TV abierta, con otros duelos de México y la fase final del torneo.

Este acuerdo entre TelevisaUnivision y MLB se firmó por tres años, e incluye más de 70 juegos anuales, la Serie Mundial completa y la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol 2026 para México. Dentro de ese paquete, están asegurados los partidos de la selección mexicana en fase de grupos, una semifinal y la gran final en TV abierta.​

Para el público dominicano que sigue el torneo desde República Dominicana, estos datos te sirven como referencia de la señal mexicana, pero lo ideal es revisar también la programación de canales deportivos locales y de cable (como ESPN o TUDN) que suelen tomar la señal internacional del WBC. En cualquier caso, Canal 9 (Nu9ve) se vuelve una referencia clave para quienes viven en México o sintonizan la señal vía cable o sistemas internacionales.

Cómo ver Nu9ve Online y otras opciones de streaming legales

En México, una guía especializada confirma que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se puede ver en Canal 5 y Nu9ve en TV abierta, además de ViX y Disney+ en streaming para la cobertura ampliada . Eso significa que, si buscas verlo en línea, tu mejor ruta es verificar la app oficial de ViX o el acceso digital que te dé tu operador de TV de paga a la señal en vivo de Nu9ve.

Tipo de acceso Canal / Plataforma Descripción TV de paga / IPTV Nu9ve / Canal 9 Disponible en plataformas de cable o IPTV que incluyan la señal en vivo de los canales TelevisaUnivision. Streaming oficial ViX Servicio de streaming en español del grupo TelevisaUnivision que transmite juegos de MLB y Clásico Mundial en México. TV de paga / streaming Fox Sports / FS1 Canales deportivos que emiten la cartelera internacional del torneo en distintos países. Streaming internacional Fubo / Tubi / Disney+ Plataformas de streaming donde, según la región, se puede ver el Clásico Mundial de Béisbol completo.

Nu9ve / Canal 9 vía plataformas de cable o IPTV que incluyan señal en vivo de los canales de TelevisaUnivision.​

que incluyan señal en vivo de los canales de TelevisaUnivision.​ ViX , el servicio de streaming en español del grupo, que forma parte del acuerdo para mostrar juegos de MLB y Clásico Mundial en México.

, el servicio de streaming en español del grupo, que forma parte del acuerdo para mostrar juegos de MLB y Clásico Mundial en México. Para la cartelera completa internacional, en varios países el torneo se ve por señales como Fox Sports, FS1 y plataformas como Fubo, Tubi o Disney+ según la región.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 09/03/2026.- Cobertura oficial de TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS para ver el juego de México y Team USA este lunes 9 de marzo por la cuarta entrada del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADO POR CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO

Fecha, horario y dónde ver México vs Estados Unidos

Partido: México vs Estados Unidos – Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Fase: Ronda de grupos (Grupo con México, Brasil, Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña).

Fecha: Lunes, 9 de marzo de 2026 .

. Estadio: Daikin Park, Houston, Estados Unidos .

. Hora en México (CDMX): 6:00 p. m. .

. Hora ET (Miami/Nueva York): 7:00 p. m..