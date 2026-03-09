México y Team USA se juegan el liderato del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin Park de Houston, Texas. En la Jornada 4, este lunes 9 de marzo, el duelo promete un ambiente de máxima tensión en el diamante texano, con dos potencias obligadas a ganar para perfilar su pase a la siguiente fase.. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal se transmite el duelo? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

En territorio mexicano, el compromiso del combinado nacional ante el Team USA se verá en televisión abierta por Canal 5 y Canal 9 de Televisa, además de la señal de ESPN en TV de paga. La transmisión en línea estará disponible en Disney Plus Premium y ViX Plus.

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el México vs. Team USA irá por FS1 dentro de la cobertura de FOX Sports, con opción de seguirlo en vivo a través de Fubo, FOX Sports App, Tubi, FOX Deportes y Fox One, según la programación del torneo.

El resto de países de Latinoamérica lo podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 18:00 Canal 5, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plsu Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 P.m. PT FOX Sports, FOX Deportes, Fubo, FOX Sports App, Tubi y Fox One