Fotografía del 13 de septiembre de 2026 de un buque frente a las costas del Puerto Argentino/Stanleyen, en Islas Malvinas (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Fotografía del 13 de septiembre de 2026 de un buque frente a las costas del Puerto Argentino/Stanleyen, en Islas Malvinas (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
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Redacción Gestión
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, archipiélago bajo administración del Reino Unido.

emitió una medida cautelar y ordenó a las petroleras abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha la explotación petrolera.

y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de la ciudad argentina de La Plata (Cecim).

La orden de la jueza incluyó la prohibición de perforar el lecho o subsuelo marino, instalar infraestructura para la extracción y el transporte de crudo, y ejecutar obras e instalaciones terrestres y portuarias asociadas al proyecto.

un cronograma actualizado de sus planes, la nómina de contratistas, las entidades financieras y aseguradoras intervinientes y los estudios ambientales realizados, entre otros datos.

un espacio que para Argentina está dentro de su plataforma continental y que forma parte de su histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago y las aguas que lo rodean.

La denuncia presentada en Río Grande tiene dos dimensiones. Por un lado, denuncia la falta de evaluación de impacto ambiental y la autorización gubernamental exigidas por la legislación argentina.

Por otro lado, se planteó la controversia sobre la soberanía y cómo el proyecto supone una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa.

Navitas y Rockhopper, junto a otras petroleras que operan en Malvinas, también fueron denunciadas penalmente por el Gobierno argentino el pasado 8 de septiembre ante el juez federal Julián Ercolini, de Buenos Aires.

Tras estas denuncias, Navitas dijo en un comunicado que opera mediante licencias “válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas” y que no prevé que las acciones emprendidas en Argentina “tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo” de Sea Lion.

Por su parte, el Reino Unido afirmó en una guía, denominada “Haciendo negocios con las islas Malvinas”, que Argentina no posee jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.

Elaborado con información de EFE.

La Justicia argentina ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion, previsto para 2028, así como instalar infraestructura para la extracción y el transporte de crudo, entre otras medidas. Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP
La Justicia argentina ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion, previsto para 2028, así como instalar infraestructura para la extracción y el transporte de crudo, entre otras medidas. Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

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