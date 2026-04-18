Cortes de carne premium de alto gramaje impulsan el auge de steak houses en Lima. (Foto: Freepik)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

El mercado de steak houses y parrillas premium atraviesa un marcado crecimiento en la capital, con aperturas en diversos distritos y una demanda enfocada en cortes de mayor gramaje y trazabilidad. Diego Vizcarra, gerente de operaciones de La Cabrera Perú, advirtió que esta expansión podría derivar en una saturación del mercado en el mediano plazo.

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