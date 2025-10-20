El presidente de EE.UU. avanzó el viernes que su Gobierno estaba trabajando en un acuerdo para reducir los precios de la carne de res, que subieron en su país a niveles récord., Javier Milei. Foto: EFE/Archivo
El presidente de EE.UU. avanzó el viernes que su Gobierno estaba trabajando en un acuerdo para reducir los precios de la carne de res, que subieron en su país a niveles récord., Javier Milei. Foto: EFE/Archivo
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió este domingo que su país comprará carne de res a Argentina, .

«Podríamos comprar algo de carne de Argentina. Si lo hiciéramos, los precios bajarían», explicó el jefe de Estado a la prensa a bordo del avión Air Force One de camino a Washington y agregó que, de hacerlo, ayudaría a Argentina, un país que considera un «muy buen aliado».

Trump avanzó el viernes que su Gobierno estaba trabajando en un acuerdo para reducir los precios de la carne de res, que subieron en su país a niveles récord debido a la reducción de rebaños por las sequías en el oeste.

El presidente de EE.UU. avanzó el viernes que su Gobierno estaba trabajando en un acuerdo para reducir los precios de la carne de res, que subieron en su país a niveles récord.(EFE/EPA/WILL OLIVER)

Relación cercana de Trump con Argentina

Estas declaraciones se producen después de que Trump recibiera el martes en la Casa Blanca a su homólogo argentino, Javier Milei, para abordar el auxilio financiero que Estados Unidos dio a Argentina con una línea de crédito de veinte mil millones de dólares para fortalecer el peso.

En la reunión, Trump expresó su total respaldo a Milei, al tiempo que condicionó el futuro del auxilio financiero a que el líder ultralibertario y su partido La Libertad Avanza sigan goberna«(Argentina) no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir, si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre… El presidente de Argentina esta haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo», dijo Trump este domingo sobre su apoyo a ese país.ndo.

Elaborado con información de EFE

