La minera canadiense Palamina Corp., a través de su filial Colt Silver, obtuvo la aprobación ambiental para avanzar con la exploración de su proyecto de plata y cobre Galena, ubicado en Puno. La autorización fue otorgada mediante una Ficha Técnica Ambiental (FTA) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y permite la construcción de hasta 20 plataformas de perforación.

La compañía prevé iniciar en octubre un programa inicial de 2,500 metros de perforación, con el objetivo de evaluar el potencial del proyecto, particularmente en las áreas de las históricas minas Santa Rosa, Gaspar y Chaparro. Palamina ya había adelantado en julio que apuntaba a iniciar esta campaña durante el último trimestre del año, cuando informó que el proceso de permisos se encontraba avanzado.

“El proyecto Galena Silver Copper, que nunca ha sido perforado, se ubica en la intersección de dos importantes tendencias regionales: un cinturón de depósitos de reemplazo de carbonatos (CRD) con orientación noreste y un cinturón de depósitos de cobre porfídico con orientación sureste”, comentó Andrew Thomson, presidente de Colt Silver.

Colt cuenta con el financiamiento necesario para ejecutar el programa y, según Palamina, no existe un límite en el número de pozos que pueden perforarse desde cada plataforma. Galena comprende unas 8,200 hectáreas y se encuentra en el distrito minero histórico de Santa Lucía, en el sureste de Puno.

Colt Silver se prepara para separarse de Palamina

El permiso llega mientras Palamina avanza con el proceso para escindir Colt Silver y convertirla en una compañía pública independiente. Palamina posee actualmente el 100% de Colt Silver, que a su vez controla, a través de su filial peruana, el 100% del proyecto Galena.

Colt Silver prevé iniciar en octubre una campaña inicial de perforación de 2,500 metros en Galena, tras obtener el permiso ambiental del Minem. (Foto referencial)

La operación será sometida a votación de los accionistas de Palamina el 24 de septiembre y, de recibir las aprobaciones correspondientes, Colt espera comenzar a cotizar en la Bolsa de Valores TSX Venture de Canadá en octubre, bajo el símbolo COLT. La nueva compañía agrupará siete activos de plata y cobre en Perú, mientras Palamina mantendrá sus proyectos de oro.

Galena es el principal proyecto de Colt Silver por extensión, aunque la filial también cuenta con Volcano, Esperanza y Sora en el distrito de Santa Lucía. En julio, Palamina había informado que los estudios magnéticos y de gravedad realizados en Galena habían permitido identificar objetivos para la futura perforación, particularmente en las zonas asociadas a las históricas minas Santa Rosa, Gaspar y Chaparro.

Con el permiso ambiental aprobado, el siguiente hito será la primera campaña de perforación de Galena, prevista para octubre. Los resultados de estos trabajos permitirán evaluar directamente el potencial de mineralización del proyecto, que hasta ahora no ha sido perforado.