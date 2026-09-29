Un ejecutivo con más de 17 años de trayectoria en Coca-Cola FEMSA, uno de los principales embotelladores de productos Coca-Cola en América Latina, asumirá las riendas de la operación de Grupo AJE en Perú. ¿De quien se trata y qué objetivos se ha trazado para la empresa peruana?

Se trata de Sebastián Pell Stephan Otto, quien acaba de ser designado como nuevo Country Manager de la compañía, posición desde la que estará a cargo de la estrategia y operación del negocio en el país.

El ejecutivo mexicano desarrolló buena parte de su carrera en Coca-Cola FEMSA, donde ocupó distintos cargos vinculados a la gestión comercial, desarrollo de negocios y transformación de operaciones. Según su perfil de LinkedIn, su última posición fue la de vicepresidente comercial de Coca-Cola FEMSA en Guatemala, cargo que asumió en octubre de 2024.

Previamente, entre 2020 y 2024, se desempeñó como director comercial para el Valle de México y, antes de ello, como responsable nacional de activación comercial de la división México.

Su trayectoria dentro de Coca-Cola FEMSA también incluye una posición en Filipinas, donde fue gerente de desarrollo comercial de la división Asia. Asimismo, ocupó diferentes responsabilidades en México relacionadas con el canal tradicional y el desarrollo de nuevos negocios.

Durante su paso por la embotelladora, también participó en proyectos de transformación comercial y de optimización de las rutas al mercado (RTM), además de iniciativas vinculadas a los negocios de bebidas y lácteos. En 2015, por ejemplo, asumió una asignación como responsable comercial de Estrella Azul en Panamá, negocio de lácteos y jugos, según la información consignada en su perfil profesional.

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El nuevo Country Manager tendrá entre sus objetivos impulsar el crecimiento y fortalecer el portafolio de categorías y marcas de AJE en el mercado peruano. Foto: Grupo AJE

Los planes del nuevo líder del Grupo AJE

Ahora, en AJE, Pell Stephan Otto estará enfocado en el desarrollo del negocio, la evolución de las categorías y marcas y el fortalecimiento de la presencia de la compañía en el mercado peruano.

De acuerdo con el Grupo AJE, su nuevo líder cuenta con experiencia en gestión comercial, transformación de negocios y desarrollo de capacidades operativas en mercados como México, Centroamérica y Asia.

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A lo largo de su trayectoria, también ha trabajado en el desarrollo de modelos comerciales para mejorar la distribución y llegada de los productos al consumidor, así como en transformación digital, optimización de los canales de venta y diseño de estrategias para mejorar la llegada de los productos al mercado.

Desde su nueva posición, el ejecutivo tendrá entre sus objetivos impulsar nuevas oportunidades de crecimiento, fortalecer el pipeline de innovación de las distintas categorías de AJE y acelerar la transformación del negocio, con foco en consumidores, clientes y aliados estratégicos.

Antes de incorporarse a la industria de bebidas, Pell Stephan Otto trabajó como Business Analyst en AKYA (México), entre 2007 y 2008, según su perfil de LinkedIn.