A fines de agosto, la multinacional Saint-Gobain sumó una nueva adquisición en Perú, tras comprar la unidad de Productos para la Construcción de Química Suiza Industrial, QSI Productos para la Construcción (QSI PPC). Foto: Saint-Gobain
A fines de agosto, la multinacional Saint-Gobain sumó una nueva adquisición en Perú, tras comprar la unidad de Productos para la Construcción de Química Suiza Industrial, QSI Productos para la Construcción (QSI PPC). Foto: Saint-Gobain
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Karen Guardia Quispe
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Saint-Gobain, multinacional especializada en soluciones y materiales para la construcción, alista un plan para reforzar su presencia en Perú tras recientes adquisiciones. A fines de agosto, la compañía compró QSI Productos para la Construcción (QSI PPC), unidad de Química Suiza Industrial enfocada en soluciones para las industrias del concreto y cemento. La operación se suma a la compra de Soquimic, empresa peruana de aditivos para concreto, concretada en 2025. Tras estos movimientos, el CEO local reveló sus próximos pasos.

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