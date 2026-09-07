Nicolás Pesaque Rose, CEO de Saint-Gobain Perú, explicó que las adquisiciones de Soquimic y QSI Productos para la Construcción (QSI PPC) responden a una estrategia global del grupo para ampliar su portafolio de químicos para la construcción. El foco está puesto, remarcó, en los mercados de infraestructura y minería.

“Estas adquisiciones buscan acelerar nuestro ingreso a estos sectores y adquirir más rápidamente las competencias de los equipos que forman parte de estas empresas”, señaló Pesaque. Explicó que la incorporación de estas compañías permitirá complementar sus capacidades con la experiencia y el portafolio que Saint-Gobain ya posee en otros mercados, ampliando así su oferta de soluciones constructivas.

“Si bien cada negocio mantendrá cierta independencia en su gestión, buscamos que los equipos trabajen de manera más coordinada para ofrecer el portafolio completo. Sin duda, habrá sinergias entre las dos compañías recién adquiridas”, dijo a Gestión. Agregó que las compras permiten a Saint-Gobain acelerar su entrada a los segmentos de minería e infraestructura.

Más plantas en Perú

En paralelo a las adquisiciones, Saint-Gobain evalúa ampliar su infraestructura productiva en el país. A la fecha, la multinacional cuenta con siete plantas, no obstante prevé sumar algunas más en zonas donde todavía no tiene presencia , adelantó su CEO.

¿En dónde estarán ubicados las nuevos centros de producción? Si bien ya cuenta con plantas de morteros y pegamentos en Trujillo y Arequipa, la mirada esta puesta en el interior del país. “ Queremos ir un poco más al norte y también tener mejor presencia en el centro y en la selva ”, agregó.

En concreto, se trataría de plantas de menor tamaño, diseñadas para atender los mercados de esas zonas, en lugar de concentrar la producción en grandes instalaciones. “La industrialización nuestra ya no pasa por tener plantas gigantes, sino por tener acceso a materias primas de las zonas que nos permitan además tener agilidad para la atención de los clientes”, relató.

Las mayores apuestas de la multinacional en Perú, anotó, no estarían necesariamente en las plantas vinculadas a las recientes adquisiciones, sino en futuras compras y en mejoras tecnológicas para negocios como morteros y construcción ligera o drywall. “Por ahí vendrán las inversiones más grandes”, alegó.

Nicolás Pesaque, CEO de Saint-Gobain Perú. El ejecutivo explicó los planes de inversión, adquisiciones y reorganización industrial de la compañía con horizonte al 2030. Foto: GEC

¿A qué se abocarán las nuevas plantas?

Las nuevas instalaciones que Saint-Gobain proyecta en el norte, centro y selva del país estarán enfocadas principalmente en productos para la construcción, como morteros, pegamentos y químicos. Sin embargo, la empresa mantendrá más centralizadas las operaciones de construcción ligera, debido a que requieren mayor inversión de capital, volumen y eficiencia operativa.

Respecto al cronograma, el ejecutivo indicó que algunas iniciativas ya están en marcha y que el proceso avanzará de forma gradual. “La planta del centro está más cerca que el norte y que la selva, pero calculo que entre 2027 y 2028 terminamos ya con la descentralización en marcha”, señaló. Para ese periodo, las nuevas plantas ya estarían operativas.

Además de la expansión de su capacidad productiva, Saint-Gobain mantiene su interés en realizar nuevas compras en Perú. “Saint-Gobain tiene como parte de su estrategia de expansión el crecimiento orgánico, que estamos logrando, y la parte externa o inorgánica también está siempre presente en todo lo que tiene que ver con las adyacencias de los negocios que ya tenemos”, subrayó.

“No descarto también que busquemos alternativas en categorías contiguas que nos permitan ampliar nuestra presencia en la obra desde que inicia hasta que termine”, comentó.

Aunque no adelantó una próxima operación, Pesaque confirmó que Saint-Gobain mantiene conversaciones de manera permanente con potenciales objetivos de compra.

El interés por seguir invirtiendo en el país, agregó, está respaldado por la evolución de los indicadores económicos y de los sectores en los que participa la compañía. “Creo personalmente que [el grupo] se la tiene, no solamente porque el país empieza a mostrar buenos indicadores macroeconómicos, sino también porque ya los indicadores micro, el consumo en general y el crecimiento del sector construcción y de la minería, que son importantes para nosotros, muestran también una buena proyección de crecimiento”, sostuvo.

Desempeño de Saint-Gobain en Perú

A ello se suma el desempeño de Saint-Gobain en Perú. La compañía, en particular, viene creciendo a doble dígito este año y, a junio, avanzaba 40% por encima del ritmo del mercado de construcción, que registró un crecimiento cercano al 12% . “Los resultados de los negocios que se han dado en el país han sido súper buenos. Te he dicho que estamos creciendo muy bien en volumen, orgánicamente estamos creciendo incluso más en rentabilidad. Eso hace que el grupo preste más atención al Perú”, dijo.

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“ Hoy día somos, sin ninguna duda, el segundo competidor más grande del Perú en químicos para la construcción. Estamos cerca de superar el 30% de participación ”, expresó. En este negocio, su oferta comprende Soquimic, QSI PPC, Z-Additivos y Weber.

Saint-Gobain apunta a fortalecer su presencia en construcción, infraestructura y minería, con nuevas capacidades para atender los mercados regionales. Foto: Andina

Plan industrial hacia el 2030

El crecimiento de Saint-Gobain vía adquisiciones llevará a la compañía a reorganizar sus operaciones en Perú bajo un plan industrial con horizonte al 2030. La estrategia contempla integrar los negocios incorporados en los últimos años, optimizar las plantas existentes y definir nuevas instalaciones.

El plan incluye el crecimiento de construcción ligera y pegamentos para cerámicos, la descentralización de operaciones y mejoras de eficiencia en el negocio de químicos para la construcción. La modernización de las plantas existentes podría concretarse hacia 2028, mientras que las nuevas instalaciones de mayor tamaño quedarían para 2029 y 2030, según explicó el ejecutivo.

En paralelo, Saint-Gobain ampliará su capacidad en construcción ligera. La planta de Huachipa, cuya ampliación se ejecutó en 2025, elevó en 30% su capacidad de producción de placas de yeso frente a 2024. La compañía también duplicó su capacidad de perfiles metálicos y amplió la de masillas.

Para los próximos años, la evolución de la demanda determinará nuevas inversiones. “Si el mercado de la construcción ligera sigue creciendo tan rápido como lo está haciendo, vamos a tener que invertir en ampliar nuestra línea o líneas nuevas”, señaló.

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Claves

Saint-Gobain opera siete plantas: Tres de ellas, ubicadas en Trujillo, Puente Piedra (Lima) y Arequipa, están dedicadas a la fabricación de pegamentos para cerámicos, fraguas y morteros bajo la marca Weber. En tanto, la planta de Huachipa concentra la producción de drywall, masillas y perfiles metálicos, mientras que la de Villa El Salvador está especializada en químicos para la construcción y aditivos para concreto. A este conjunto se suman las plantas de Soquimic y QSI Productos para la Construcción (QSI PPC), ambas ubicadas en Lurín.

Tres de ellas, ubicadas en Trujillo, Puente Piedra (Lima) y Arequipa, están dedicadas a la fabricación de pegamentos para cerámicos, fraguas y morteros bajo la marca Weber. En tanto, la planta de Huachipa concentra la producción de drywall, masillas y perfiles metálicos, mientras que la de Villa El Salvador está especializada en químicos para la construcción y aditivos para concreto. A este conjunto se suman las plantas de Soquimic y QSI Productos para la Construcción (QSI PPC), ambas ubicadas en Lurín. Efecto El Niño : La expectativa de Saint-Gobain para el 2027 apunta a un crecimiento de doble dígito, aunque el primer cuatrimestre podría ser más lento por la llegada de las nuevas autoridades regionales y municipales y la incertidumbre asociada al fenómeno El Niño, previsto entre septiembre-octubre de 2026 y marzo de 2027.

La expectativa de Saint-Gobain para el 2027 apunta a un crecimiento de doble dígito, aunque el primer cuatrimestre podría ser más lento por la llegada de las nuevas autoridades regionales y municipales y la incertidumbre asociada al fenómeno El Niño, previsto entre septiembre-octubre de 2026 y marzo de 2027. Menos ventas: Pesaque estimó que el Fenómeno El Niño podría impactar principalmente a la autoconstrucción y afectar el consumo, debido al menor dinamismo de actividades como la agroexportación y la pesca. “Puede pasar que durante el Niño caigan las ventas entre 5% y 10%, pero siempre de manera focalizada, ya que es difícil que el sur y el norte sufran al mismo tiempo”, señaló.