El proyecto, que estuvo a cargo de Puna Estudio y el arquitecto Martín Dulanto, obtuvo el tercer puesto en el galardón organizado por la empresa multinacional francesa que provee materiales de construcción.

Casa Manire, según explica Dulanto a Gestión, es un proyecto arquitectónico particular dentro de su portafolio. Lo lo que lo hace especial no es solo su ubicación, en medio de la selva cuzqueña, sino su profundo respeto por el entorno natural que lo envuelve.

Convivencia

“Los dueños, Mariana y Yerko, que son mis amigos, me propusieron diseñar la arquitectura. Independientemente del estilo, teníamos claro que debíamos respetar el entorno. Casa Manire está en la selva del Cuzco, en una zona de difícil acceso. En la noche, sientes la energía del espacio, del sonido de los insectos. Es una sensación increíble”, comenta Dulanto sobre la motivación detrás del proyecto.

Bajo esa premisa, el arquitecto comenta que la selección de los materiales, todos entregados por proveedores locales, trató de buscar no dañar el entorno natural que alberga la Casa Manire. Por ejemplo, para la madera se optó por la variedad Ana Caspi.

En el mismo sentido, por ejemplo, se optó por utilizar pórticos de metal, de tal forma que no sea necesario realizar considerables movimientos de tierra. “Así, si en el algún momento la casa se desarma, el terreno quedará casi igual”, estima Dulanto.

Bajo este enfoque estructural no invasivo, el arquitecto pensó que hasta los colores de la casa siguieran este patrón de respetar el entorno natural que albergaría su estructura, sin buscar resaltar excesivamente.

“Su principal fortaleza es esa: no busca ser protagonista en el entorno. Cuando elegí que el techo fuera negro, fue porque en la selva profunda, lo que priman son las copas de los árboles. Entre ellas, hay sombras. La idea era que la casa fuese una sombra más, que se mimetizará entre la selva”, explica Dulanto.

El arquitecto señala que la casa lleva el nombre de la zona donde se ubica en Cuzco: Manire. A su consideración, es una oportunidad de resaltar la importancia de un lugar poco reconocido en una región altamente turística. Albergarse en su cabaña hoy es posible, a través de Airbnb.

Reconocimiento

Por su valor y propuesta única, la Casa Manire fue reconocida con el tercer puesto de los Premios Adus 2023-24, ceremonia promovida y organizada por Saint-Gobain Latinoamérica junto a la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA).

Con ese galardón, se busca destacar su solución de bajo costo, utilizando los recursos disponibles para minimizar el impacto de la construcción y fomentando el respeto a la naturaleza.

Dulanto comenta que, alcanzar ese nivel en Casa Manire no fue sencillo: las condiciones climáticas de la zona, sumada a complicaciones con los proveedores, dificultaron los plazos de construcción.

El arquitecto Martín Dulanto dirigiéndose a recibir su premio como parte de los Premios ADUS. Foto: Saint-Gobain.

“El diseño tomó cuatro meses. La construcción, ocho. Si bien es una casa simple, no es sencillo hacerlo en provincia y en zonas como esa. Se viajaba por temporadas. Cuando se arrancó el proyecto, al poco tiempo inició la temporada de lluvias. Tuvieron que apurar la sedimentación y hacer una estructura simple para proteger lo avanzado”, recuerda.

Por ello, el arquitecto considera que la experiencia con Casa Manire le ayudó a recordar que hay que hacer pacientes para conseguir objetivos. Ahora, el reconocimiento al proyecto ha hecho que Dulanto se plantee la posibilidad de emprender más proyectos de arquitectura autosostenible.

“A raíz del éxito de Manire, si bien todavía no me han buscado para diseñar más casas de ese tipo, yo pienso buscar clientes, independientemente de lo económico, que busquen vivir en casas no muy costosas, pero que tengan la misma intención”, refiere.

