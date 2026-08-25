El apetito de la multinacional Saint-Gobain por crecer vía adquisiciones no se detiene. El año pasado, la compañía adquirió Soquimic, empresa peruana especializada en aditivos para concreto, con plantas en Lima y Arequipa. La operación se enmarcó en su estrategia para fortalecer su plataforma de químicos para la construcción en Latinoamérica. Ahora, la francesa concretó una nueva compra en Perú: adquirió la unidad de Productos para la Construcción de Química Suiza Industrial, QSI Productos para la Construcción (QSI PPC), especializada en soluciones para las industrias del concreto y el cemento. ¿Cuáles son las metas que se ha trazado la compañía con esta nueva adquisición?

El grupo francés anotó que con esta operación amplia su presencia en los segmentos de minería e infraestructura en Perú y, además, forma parte de su plan estratégico “Lead & Grow”, con el que busca reforzar su liderazgo en regiones de alto crecimiento, entre ellas América Latina.

La incorporación de QSI PPC también permitirá al grupo duplicar el tamaño de su plataforma operacional en químicos para la construcción , así como sumar el conocimiento técnico, la experiencia y el talento desarrollado por el equipo de la empresa adquirida.

“Para nuestros clientes de minería e infraestructura, esta nueva etapa combina dos fortalezas: la cercanía y el conocimiento del mercado desarrollados por QSI PPC, y el respaldo tecnológico, la capacidad de innovación y la experiencia global de Saint-Gobain, en particular de nuestra marca Chryso. Queremos que esta integración genere nuevas oportunidades y un mayor valor para toda la industria”, afirmó Rodrigo Lamarca, VP Latam de Saint-Gobain Construction Chemicals.

El grupo cuenta con seis plantas en el país y viene ampliando su presencia en químicos para la construcción y otros segmentos. Foto: Saint-Gobain

Saint-Gobain y su presencia en varios segmentos

La adquisición de QSI PPC se suma al proceso de expansión que Saint-Gobain viene desarrollando en el Perú, sustentado en crecimiento orgánico, inversiones industriales, desarrollo de nuevas categorías y adquisiciones.

En los últimos años, el grupo ha ampliado su presencia en distintos segmentos vinculados con la construcción y la industria, como abrasivos y adhesivos, construcción ligera, morteros de albañilería, pegamentos y fraguas para baldosas, aditivos para concreto y cemento, así como selladores e impermeabilizantes.

Entre sus principales marcas se encuentran Norton, Tekbond, Weber, Volcán, Z Aditivos, GCP, Chryso y Fosroc . La incorporación de QSI PPC, además, fortalece su plataforma regional de químicos para la construcción y amplía su capacidad para atender mercados que considera estratégicos en América Latina.

“Esta adquisición confirma la confianza que tiene el Grupo en el Perú y su decisión de seguir invirtiendo en el país. QSI PPC tiene una posición y un conocimiento técnico muy relevantes para nuestro crecimiento en infraestructura y minería, segmentos donde vemos un importante potencial de desarrollo”, señaló Nicolás Pesaque Roose, CEO de Saint-Gobain Perú y Chile.

El ejecutivo agregó que la compañía cuenta actualmente con un portafolio de soluciones constructivas y servicios que le permite atender proyectos residenciales, no residenciales y de infraestructura.

Saint-Gobain opera seis plantas en el país . Tres de ellas, ubicadas en Trujillo, Puente Piedra (Lima) y Arequipa, están dedicadas a la fabricación de pegamentos para cerámicos, fraguas y morteros bajo la marca Weber. La planta de Huachipa concentra la producción de drywall, masillas y perfiles metálicos, mientras que la de Villa El Salvador está especializada en químicos para la construcción y aditivos para concreto. A estas se suma la planta de Soquimic, ubicada en Lurín.

Saint-Gobain busca ampliar su participación en mercados vinculados con la construcción y fortalecer su atención a proyectos de infraestructura y minería en el Perú. Foto: Andina

¿Cuál será el impacto de la nueva compra?

Saint-Gobain aún no ha precisado públicamente cuál será el impacto de la adquisición de QSI PPC en sus resultados. Sin embargo, el antecedente de Soquimic da una referencia sobre las expectativas que maneja la compañía para sus operaciones de crecimiento inorgánico.

Tras la compra de Soquimic, la compañía señaló a Gestión que esperaba duplicar su facturación en químicos para la construcción, debido a que la empresa adquirida tenía un tamaño similar al de Z Aditivos, otra de sus marcas .

La operación también permitió a Saint-Gobain avanzar en su ingreso al sector minero. En aquella oportunidad, la compañía indicó que, a través de Soquimic, ya estaba presente en ocho unidades mineras, con una respuesta favorable de sus clientes respecto al desempeño de los productos y la calidad del servicio.

El avance de Soquimic se produjo en paralelo con la estrategia de adquisiciones que Saint-Gobain mantenía activa para 2026. A fines del año pasado, la compañía contó a Gestión que evaluaba la compra de tres empresas peruanas vinculadas con los químicos para la construcción, principalmente orientadas a atender a mineras y concreteros. La adquisición de QSI PPC se concreta ahora dentro de esa estrategia de crecimiento.

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Otro de los ejes del plan de Saint-Gobain para 2026, comentados a Gestión, es la optimización de su operación. En ese marco, la compañía apunta a unificar las plantas de Soquimic, en Lurín, y Z Aditivos, en Villa El Salvador, además de avanzar con la descentralización de sus centros de distribución.

Con estas iniciativas, la compañía proyectaba un crecimiento de alrededor de 9% para 2026. En las categorías en las que participa —que no incluyen ladrillo, cemento ni fierro—, Saint-Gobain estimaba un mercado total de aproximadamente S/ 1,240 millones y una participación cercana al 36%, con la meta de superar el 40%.

En el segmento de químicos para la construcción, donde la compañía concentra parte de su estrategia de expansión mediante adquisiciones, contaba con cerca del 15% del mercado y apuntaba a superar el 30%, impulsada por la incorporación de nuevas empresas y la ampliación de su portafolio. En drywall, pegamentos, abrasivos y canalización, en tanto, ya superaba el 40% de participación.

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