SpaceX sufrió el lunes la segunda postergación de un lanzamiento a escasos segundos del despegue, después de que el pasado jueves ya se hubiera abortado la decimotercera prueba de su nave Starship.

La compañía espacial fundada por Elon Musk tenía previsto poner en órbita 24 satélites de su constelación Starlink desde la base aérea de Vandenberg, en California (EE.UU.), pero el lanzamiento del cohete Falcon 9 fue abortado justo cuando comenzaban a encenderse los motores del vehículo.

“El lanzamiento de Starlink de hoy fue suspendido; el vehículo y la carga útil permanecen seguros”, informó SpaceX en redes sociales, sin entrar en detalles.

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El nuevo aplazamiento de SpaceX

El guion fue similar al del pasado jueves, cuando la compañía abortó el lanzamiento de prueba de Starship instantes antes del despegue desde Starbase en Texas.

Sobre ese lanzamiento, Musk explicó en X que «algunos de los motores no arrancaron, lo que desencadenó una interrupción automática del lanzamiento», antes de precisar que reemplazarán dos de los motores Raptors del cohete para el próximo intento, que está programado para las 17:45 hora local (22:45 GMT) del jueves.

El desarrollo de Starship es visto en EE.UU. como fundamental para el regreso del ser humano a la Luna, que la NASA proyecta que ocurra en 2028.

La gente observa cómo despega un cohete Falcon 9 de SpaceX, que transporta la misión Starlink 10-54, desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Cabo Cañaveral, Florida, el 12 de junio de 2026. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP)

Escepticismo y preocupación

Los aplazamientos de ambos lanzamientos tienen lugar en un momento en el que la agencia espacial estadounidense muestra un creciente escepticismo y preocupación con respecto a los retrasos de SpaceX, responsable de proporcionar el vehículo que descenderá a los astronautas a la superficie lunar desde la cápsula espacial.

Las demoras de la compañía provocaron que la NASA advirtiera a SpaceX que el contrato no era un cheque en blanco, y les indicó que está dispuesta a reabrir la competición si continúa el incumplimiento de los plazos previstos.