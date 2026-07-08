Logotipo de SpaceX durante la oferta pública inicial de la compañía en el Nasdaq MarketSite el 12 de junio.
Logotipo de SpaceX durante la oferta pública inicial de la compañía en el Nasdaq MarketSite el 12 de junio.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

SpaceX se une al Nasdaq 100 y las corredoras de Wall Street inician la cobertura de la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk con un consenso claro: comprar la acción.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.