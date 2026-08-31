Celulares. (Foto: Freepik)
Celulares. (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Para evitar inconvenientes, realiza el trámite de manera sencilla siguiendo estos tres pasos:

LEA TAMBIÉN:

  • 1. Acude a un centro de atención de tu empresa operadora: Lleva físicamente el celular que deseas registrar, tu documento de identidad y de ser el caso la documentación que acredite la adquisición legal del equipo.
  • 2. Proceso de verificación: El personal de la empresa operadora verificará el IMEI físico del equipo y el IMEI lógico. Este último se obtiene marcando *#06# desde el celular. El IMEI físico puede encontrarse en la bandeja del chip o, en algunos equipos, detrás de la batería.
  • 3. Firma una declaración jurada: Como último paso, deberás firmar una declaración jurada en la que detalles que el equipo adquirido en el extranjero es para uso personal y que ingresó legalmente al país.
El regulador implementará un sistema centralizado para verificar la cantidad de servicios públicos móviles bajo titularidad de una persona natural. Foto: Osiptel.
El regulador implementará un sistema centralizado para verificar la cantidad de servicios públicos móviles bajo titularidad de una persona natural. Foto: Osiptel.

Una vez validada la información necesaria, la empresa operadora procederá a registrar el equipo en la lista blanca del Renteseg.

Cabe mencionar que, este trámite aplica únicamente a los equipos móviles adquiridos en el extranjero. En el caso de los celulares comercializados dentro del territorio nacional, el registro corresponde a las empresas importadoras.

Síguenos en YouTube Perú

TE PUEDE INTERESAR

Movistar lidera ranking 5G de Osiptel por quinto mes consecutivo
Las operadoras con más velocidad de internet móvil, según Osiptel
Osiptel: antes de venderte una nueva línea verificaran cuantas tienes ¿cuál es el límite?
Osiptel: ¿Qué empresas operadoras tuvieron mayor portabilidad móvil?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.