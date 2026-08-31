El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que si cuentas con un celular comprado en el extranjero y aún no haz realizado el trámite para incorporarlo a la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), el equipo podría ser bloqueado.

Para evitar inconvenientes, realiza el trámite de manera sencilla siguiendo estos tres pasos:

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1. Acude a un centro de atención de tu empresa operadora: Lleva físicamente el celular que deseas registrar, tu documento de identidad y de ser el caso la documentación que acredite la adquisición legal del equipo.

Lleva físicamente el celular que deseas registrar, tu documento de identidad y de ser el caso la documentación que acredite la adquisición legal del equipo. 2. Proceso de verificación: El personal de la empresa operadora verificará el IMEI físico del equipo y el IMEI lógico. Este último se obtiene marcando *#06# desde el celular. El IMEI físico puede encontrarse en la bandeja del chip o, en algunos equipos, detrás de la batería.

El personal de la empresa operadora verificará el IMEI físico del equipo y el IMEI lógico. Este último se obtiene marcando *#06# desde el celular. El IMEI físico puede encontrarse en la bandeja del chip o, en algunos equipos, detrás de la batería. 3. Firma una declaración jurada: Como último paso, deberás firmar una declaración jurada en la que detalles que el equipo adquirido en el extranjero es para uso personal y que ingresó legalmente al país.

El regulador implementará un sistema centralizado para verificar la cantidad de servicios públicos móviles bajo titularidad de una persona natural. Foto: Osiptel.

Una vez validada la información necesaria, la empresa operadora procederá a registrar el equipo en la lista blanca del Renteseg.

El procedimiento es totalmente gratuito, y no está sujeto a la adquisición de un nuevo plan o servicio en tu empresa operadora.

Cabe mencionar que, este trámite aplica únicamente a los equipos móviles adquiridos en el extranjero. En el caso de los celulares comercializados dentro del territorio nacional, el registro corresponde a las empresas importadoras.

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