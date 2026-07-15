IIRSA Norte presentó al Senace una nueva iniciativa vinculada al Corredor Vial Amazonas Norte, como parte de las inversiones previstas para la operación y mantenimiento de la concesión. Foto: Andina
IIRSA Norte presentó al Senace una nueva iniciativa vinculada al Corredor Vial Amazonas Norte, como parte de las inversiones previstas para la operación y mantenimiento de la concesión. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Han transcurrido dos décadas desde que el suscribió el contrato de concesión con para la construcción, rehabilitación, conservación, mantenimiento y explotación del Eje Multimodal del Amazonas Norte, que comprende la ruta Yurimaguas–Tarapoto–Rioja–Corral Quemado–Olmos–Piura–Paita. En 2026, la concesionaria plantea nuevas inversiones para reforzar la operación de esta infraestructura vial. ¿De qué se trata?

La empresa presentó ante el un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para habilitar tres depósitos donde se dispondrá el material excedente generado durante las labores de mantenimiento del Tramo 3 Corral Quemado-Rioja.

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La iniciativa demanda una inversión de US$ 1.04 millones y busca asegurar la disposición del material que se genera en los trabajos de conservación, mantenimiento periódico y atención de emergencias en esta vía.

IIRSA Norte proyecta invertir más de US$ 1 millón en la habilitación de tres depósitos de material excedente en el Tramo 3 Corral Quemado-Rioja. Foto: Andina
IIRSA Norte proyecta invertir más de US$ 1 millón en la habilitación de tres depósitos de material excedente en el Tramo 3 Corral Quemado-Rioja. Foto: Andina

¿Qué contempla el proyecto?

Según el ITS, los depósitos se ubicarán en los kilómetros 271+520, 276+900 y 277+340 del Tramo 3 Corral Quemado-Rioja. Estas áreas recibirán el material removido durante las intervenciones que se realizan como parte de la concesión.

En conjunto, los tres depósitos ocuparán más de seis hectáreas y tendrán capacidad para almacenar cerca de 442,000 metros cúbicos de material.

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Cada depósito, explica el ITS, contará con vías de acceso para maquinaria pesada y camiones, además de sistemas de drenaje y estabilización del terreno para evitar la erosión y garantizar el manejo adecuado del material. Asimismo, el proyecto contempla recuperar y almacenar temporalmente la capa superficial del suelo para reutilizarla posteriormente en las labores de revegetación de las áreas intervenidas.

El proyecto, actualmente en evaluación por el Senace, contempla un plazo de ejecución de 12 meses e incluye una estrategia de manejo ambiental valorizada en más de US$ 585,000. Foto: Andina
El proyecto, actualmente en evaluación por el Senace, contempla un plazo de ejecución de 12 meses e incluye una estrategia de manejo ambiental valorizada en más de US$ 585,000. Foto: Andina

Inversión y cronograma

El proyecto se ejecutará en un plazo de 12 meses, periodo que comprende las etapas de implementación, operación y cierre. Durante ese tiempo se realizarán trabajos de acondicionamiento de los terrenos, traslado del material excedente y recuperación de las zonas intervenidas.

La iniciativa también considera el uso de agua para controlar el polvo generado durante las obras. El recurso provendrá de fuentes previamente autorizadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), principalmente vinculadas al río Utcubamba.

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En el aspecto económico, la infraestructura de los tres depósitos requerirá una inversión de US$ 450,000, mientras que la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) demandará US$ 585,491, destinados a acciones como revegetación y reforestación. En total, la inversión prevista asciende a US$ 1.035.941 (más de US$ 1 millón), de acuerdo con la información presentada al Senace.

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