El presidente de Rodrigo Paz sostuvo este martes que el bloqueo de carreteras “ha sido derrotado” y remarcó que el país debe entrar en una etapa de orden, motivo por el cual se mantendrá el estado de excepción decretado el fin de semana.

“El bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país y lo que nos queda es construir, desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de crecer” , declaró el mandatario a la prensa en La Paz.

En esa línea, indicó que la medida excepcional continuará vigente debido a la necesidad de “ordenar” la situación interna. “Bolivia se tiene que ordenar porque no se puede volver a repetir lo que ha ocurrido estos últimos 50 días y este estado de excepción es el instrumento legal que nos permite ordenar el país”, agregó.

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Los bloqueos se iniciaron el 6 de mayo, impulsados por organizaciones como la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), a las que luego se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales. Las protestas exigían la renuncia de Paz, quien lleva siete meses en el cargo.

La crisis derivó en problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades, además de pérdidas económicas superiores a los 3,000 millones de dólares y al menos 16 fallecidos, según reportes oficiales.

Tras más de siete semanas de conflicto, el Gobierno decretó el estado de excepción —luego avalado por el Legislativo—, lo que permitió el despliegue de policías y militares en rutas estratégicas para despejar los bloqueos.

Policías y militares retiraron este fin de semana el material utilizado para bloquear las principales carreteras del país. Foto: EFE.

Este martes, Bolivia amaneció sin bloqueos, luego de que los cocaleros afines a Morales suspendieran sus medidas de protesta. La normalización permitió la reactivación del transporte terrestre, incluida la Terminal de Buses La Paz, que había permanecido cerrada cerca de 50 días.

“Con la alegría de comunicarles que está de vuelta operativamente nuestra Terminal de Buses (…) Actualmente ya tenemos todas nuestras carreteras expeditas. Asimismo, tenemos nuestras salidas con normalidad”, señaló el director de la terminal, Cristian Molina.

La afluencia de pasajeros, sin embargo, aún se recupera de forma gradual, ya que muchos usuarios recién están tomando conocimiento de la reapertura.

En paralelo, los mercados de La Paz muestran mayor oferta de productos, aunque persisten dificultades en el suministro de combustibles. Algunas estaciones registran filas, mientras otras operan con atención lenta.

El presidente Paz aseguró que el abastecimiento de combustible está garantizado, aunque se vienen realizando “controles de calidad” para evitar problemas como los registrados a inicios de año, cuando varios vehículos resultaron afectados por gasolina en mal estado.

Con información EFE.