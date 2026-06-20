El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron este viernes un acuerdo orientado a reducir la conflictividad social que atraviesa el país desde hace más de siete semanas. No obstante, los sindicatos campesinos y los grupos afines al expresidente Evo Morales continúan con los bloqueos de carreteras y mantienen su demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El entendimiento fue suscrito por Paz y el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, tras una reunión realizada a puertas cerradas entre representantes de la organización sindical y cinco ministros de Estado.

Luego de la firma, Argollo anunció que las medidas de presión impulsadas por la COB comenzarán a levantarse en todo el país, bajo el compromiso de que el Ejecutivo implemente de manera inmediata los acuerdos alcanzados.

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Pese a ello, el conflicto no está completamente resuelto. Aún está pendiente un acercamiento con la Federación Departamental de Campesinos de La Paz, que mantiene los bloqueos iniciados el pasado 6 de mayo. Del mismo modo, los sectores vinculados a Morales descartaron participar en un diálogo y reiteraron su exigencia de que Paz deje el cargo.

Compromisos y mesas de trabajo

Según Argollo, el acuerdo contempla un cronograma de cumplimiento de 90 días y la instalación de mesas de trabajo que empezarán a operar desde la próxima semana para supervisar los avances.

Entre los principales compromisos figura la gestión para la liberación de personas detenidas durante las protestas, una de las principales demandas planteadas por la COB durante las negociaciones.

Frente a los cuestionamientos de los sindicatos campesinos por haber retomado el diálogo con el Gobierno, el dirigente sindical defendió la decisión y afirmó que el objetivo fue evitar una escalada de la violencia y la eventual declaración de un estado de excepción.

Asimismo, exhortó a los sectores que aún mantienen las protestas a sumarse a una salida negociada para evitar mayores perjuicios al país.

Los bloqueos de carreteras continúan en varias regiones de Bolivia pese al acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la Central Obrera. Foto: EFE.

Llamado a la reconciliación

Durante el acto de suscripción del acuerdo, Paz destacó la necesidad de avanzar hacia una etapa de reconciliación nacional y de construir consensos que permitan encaminar un proyecto de desarrollo con amplia participación ciudadana.

El mandatario sostuvo que el diálogo suele ser complejo, pero consideró que constituye la herramienta más efectiva para superar las diferencias. También reconoció que su administración enfrenta desafíos y aspectos que requieren mejoras.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezan desde inicios de mayo las protestas y bloqueos de carreteras que exigen la salida de Paz, movilizaciones a las que posteriormente se sumaron sectores cercanos a Evo Morales.

La crisis ha generado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades del país. Además, las autoridades reportan al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 habrían perdido la vida por no recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos. Las pérdidas económicas acumuladas ya son estimadas en alrededor de US$ 3,000 millones.

Con información de EFE.