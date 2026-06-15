Un grupo de camioneros paraguayos solicitó este lunes apoyo de las autoridades al denunciar que lleva 44 días varado en la frontera entre Perú y Bolivia debido a los bloqueos de carreteras que mantienen manifestantes que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

En declaraciones al canal paraguayo NPY, el conductor Claudio Arrúa relató que salió de Lima con destino a Asunción, capital de Paraguay, transportando 26 toneladas de insumos para la fabricación de calzado. Sin embargo, explicó que las protestas le han impedido continuar su trayecto.

“Hoy hace 44 días que estamos varados acá y la situación es difícil” , manifestó.

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Arrúa indicó que permanece junto a otros dos transportistas paraguayos al borde de una carretera, en una zona situada a unos 140 kilómetros de La Paz y a aproximadamente 4,100 metros sobre el nivel del mar, donde afrontan bajas temperaturas.

Camioneros paraguayos permanecen detenidos desde hace más de seis semanas debido a los bloqueos en distintas carreteras de Bolivia. Foto: EFE.

“Apelamos a la solidaridad de la gente”, señaló el conductor, quien agregó que varias personas en Paraguay les ofrecieron ayuda, aunque hasta el momento no han recibido asistencia concreta.

Según explicó, también existen otros camioneros paraguayos retenidos en distintas zonas del departamento boliviano de Cochabamba.

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Las protestas y los bloqueos comenzaron a inicios de mayo, impulsados por sindicatos campesinos de la región andina y la Central Obrera Boliviana (COB). Posteriormente, se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), todos con el objetivo de exigir la salida de Paz del poder.

De acuerdo con reportes oficiales, la crisis ha dejado al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 perdieron la vida debido a la imposibilidad de acceder oportunamente a atención médica por el cierre de las vías. Asimismo, las pérdidas económicas generadas por el conflicto se estiman en alrededor de US$ 2,500 millones.

Con información de EFE.