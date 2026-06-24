Yol Fashion mantiene la aspiración de ir retomando su posición comercial y, desde el presente año, contempla la opción de reiniciar expansión de tiendas.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

A mediados de la década de 1980, la industria textil en Perú mostraba un panorama totalmente distinto al actual. En Lima, nacían marcas textiles como Yol Fashion que se hicieron fuertes con la producción de jean y otras prendas para el mercado local. Hoy, esas mismas empresas buscan seguir compitiendo frente a la oferta global importada, diversificando su portafolio y apuntando a nuevos mercados, pero también articulan un esfuerzo mayor: la elaboración de telas del preciado algodón en un nuevo polo industrial en Piura.

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