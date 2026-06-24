Víctor Contreras, gerente general de Yol Fashion, señaló que la competencia de importaciones de prendas y los bajos precios de líneas como el jean llevó a su compañía a enfocar el 80% de su producción a prendas de algodón. Con ese nuevo mix comercial, planea exportaciones a Chile, China y Estados Unidos.

Para concretar tal apuesta el presente año, acaba de regresar de EE.UU., donde realizó un estudio de mercado para identificar las oportunidades; y previamente tuvo tratos con potenciales clientes de Sudamérica.

“Tenemos un pequeño pedido para Chile de prendas de algodón. También estamos preparando muestras para una señora que en julio viaja a la China”, comentó a Gestión, tras destacar la oportunidad de negocio y rentabilidad que abre el también denominado “oro blanco” textil.

La competencia de importaciones de prendas y los bajos precios de líneas como el jean llevó a Yol Fashion a enfocar el 80% de su producción a prendas de algodón.

En el exterior, refirió que un polo básico de algodón puede cotizarse en US$ 50, mientras que la producción puede generar un costo unitario de solo US$ 6. Así, ¿en algún momento se enfocaría al 100% en este tipo de prendas?

Al respecto, el empresario reconoció que mantendrá una pequeña parte de producción de jeans para tener una oferta completa de indumentaria y conservar la línea que apalancó el despegue de la marca.

Yol Fashion planea reiniciar expansión de tiendas

A partir de la apertura del mercado local y el creciente ingreso de prendas importadas, el modelo de comercialización de Yol Fashion también cambió. De operar 48 tiendas hasta 2008, ahora mantiene solo cinco: cuatro en Gamarra y una en Lince.

Sin embargo, la compañía mantiene la aspiración de ir retomando su posición comercial y, desde el presente año, contempla la opción de reiniciar expansión de tiendas, en función de los resultados que sigan generando sus nuevas colecciones de prendas de algodón.

Por lo pronto, la distribución mayorista es el principal canal de ventas, aunque Contreras confía en que el presente año materializarán una serie de cambios y mejoras.

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“Yo estoy seguro que este año nos va a ir mucho mejor. ¿Qué porcentaje vamos a crecer? Aún no lo podemos ver claramente, pero será mejor que en 2025, apostando por el algodón”, anotó, tras recordar que el año pasado también fue un periodo de crecimiento.

En tanto, la operación productiva migró del Centro Histórico de Lima. “Estamos en San Juan de Lurigancho, ahí concentrados un poco. Ahí tenemos un edificio de cinco pisos y estamos ahí trabajando”, mencionó Contreras.

El local del Centro de Lima ahora opera solo como oficina y centro de control de calidad, distribución y almacén.

Víctor Contreras, gerente general de Yol Fashion, impulsa la exportación de prendas de algodón.

Yol Fashion y otras textileras apuntan a polo textil de algodón en Piura

Contreras, también presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, afirmó que el problema de fondo en la confección de prendas de algodón en Perú es la falta de integración de la cadena. En su punto de vista, la producción de la fibra, hilos y telas de algodón está concentrada, dejando al margen a muchas empresas de confecciones.

Frente a tal escenario, reveló que articulan esfuerzos con productores de algodón tanguis del norte peruano para generar una cadena de compra a precios competitivos y posterior industrialización enfocada en la producción de telas en Piura para confeccionistas locales.

El ejecutivo refirió que la iniciativa gremial fue planteada a candidatos a la Presidencia de la República.

“Les hemos propuesto el proyecto de industrializar el algodón con el apoyo del Estado. Se necesitaría US$ 500 millones con aval del Estado, para un préstamo a mediano o largo plazo”, manifestó, tras destacar que han identificado un terreno en Piura para tal iniciativa, pero que también se requeriría algún beneficio tributario como el existente en la selva.

Dicho proyecto podría generar cerca de 500,000 puestos de trabajo directo e indirecto en toda la cadena textil, aportando a su vez más impuestos al Estado. Si bien el respaldo estatal es importante para acelerar la propuesta, subrayó que avanzarán con la iniciativa, cuenten o no con el apoyo del próximo presidente.

Diversificación al sector educativo

En San Juan de Lurigancho, Yol Fashion también contaba con un club con piscina y otras instalaciones. Desde este 2026, la empresa y un socio convirtieron el complejo en una institución educativa, generando así mayor actividad en el lugar.

Debido a los beneficios fiscales que reciben los colegios privados, Contreras destacó que el sector educación es un rubro con potencial para seguir creciendo.