Anthropic ha actualizado sus Condiciones del Consumidor y Política de Privacidad con el fin de que los usuarios permitan que la compañía use sus conversaciones con Claude para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA).

La compañía estadounidense ha explicado que pretende ofrecer a los usuarios la opción de permitir que sus datos se utilicen para mejorar su ‘chatbot’ y reforzar sus medidas de seguridad contra estafas y abusos.

Por ello, Anthropic ha actualizado sus Condiciones del Consumidor y Política de Privacidad, así como ha implementado notificaciones en Claude para que se puedan revisar estas actualizaciones, tal y como ha recogido la compañía en una publicación en su página web.

De este modo, la empresa especializada en IA pretende que los usuarios den permiso para usar sus conversaciones con Claude para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, con el pretexto de ayudar a mejorar la seguridad de los modelos, y hacer hacer que sus sistemas de detección de contenido dañino sean “más precisos y menos propensos a marcar conversaciones inofensivas”.

Anthropic también ha señalado que con estos datos tiene la intención de mejorar habilidades como la codificación, el análisis y el razonamiento, lo que “en última instancia se traducirá en mejores modelos para todos los usuarios”.

La compañía ha dado de plazo hasta el próximo 28 de septiembre para aceptar estas nuevas condiciones, y en caso de hacerlo ahora entrarán en vigor de inmediato (aunque se podrá cambiar la elección en la Configuración de Privacidad). En caso contrario, después de esa fecha se deberá seleccionar la configuración de entrenamiento de modelos si se quiere seguir usando Claude.

Además, Anthropic también ha ampliado la retención de datos a cinco años, un período que se aplicará a los ‘chats’ y sesiones de programación nuevos o reanudados. Si se borra una conversación con Claude, no se utilizará para futuros entrenamientos de modelos, y en el caso de no proporcionar datos para el entrenamiento de los modelos de IA, el período de retención será el mismo que el actual, es decir, 30 días.

La empresa ha asegurado que para proteger la privacidad de los usuarios se utilizan “una combinación de herramientas y procesos automatizados” para filtrar u ocultar datos confidenciales, así como no venderán los datos de los usuarios a terceros.

Estas actualizaciones se aplicarán a los usuarios de los planes Claude Free, Pro y Max, incluso cuando usen Claude Code desde cuentas asociadas a dichos planes. Los usuarios nuevos podrán seleccionar sus preferencias durante el registro, mientras que los ya registrados verán la opción en una ventana emergente al entrar al ‘chatbot’.