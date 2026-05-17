Luego de más de un mes de recuento de votos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) promulgó oficialmente los resultados de la primera vuelta electoral.

Así, es oficial que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú, disputarán la presidencia en la segunda vuelta que se realizará el domingo 7 de junio.

Frente a ello, Gestión hace un recuento de los principales ejes de la agenda económica que plantean ambos candidatos, de acuerdo a sus planes de gobierno. Dos visiones de país bastante distanciadas.

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Keiko Fujimori

De la revisión del plan que plantea Fuerza Popular para gobernar el país, las propuestas más destacadas en diversos frentes son las siguientes:

En minería:

Cambiar la Ley General de Minería para “evitar la especulación mediante plazos obligatorios de exploración y producción, establecer un fast track para proyectos estratégicos, crear incentivos tributarios a la reinversión y un régimen diferenciado para la minería artesanal y de pequeña escala con apoyo técnico y acceso al crédito formal”.

Culminar la digitalización de “todos los trámites mineros” a través de una “Ventanilla Única Minera Electrónica con Inteligencia Artificial” que sea interoperable con Sunat, la ANA y los gobiernos regionales.

Terminar la implementación del Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) que establece trazabilidad de insumos y minerales.

Sobre el mercado laboral y la generación de empleo:

Otorgar un crédito tributario del 50% de lo pagado a practicantes preprofesionales y profesionales para “fomentar la contratación de jóvenes y promover su experiencia laboral temprana”.

Crear el programa “Capital Semilla Joven” para otorgar capital a negocios emprendidos por egresados y titulados, bajo la modalidad de fondos con o sin retorno.

para otorgar capital a negocios emprendidos por egresados y titulados, bajo la modalidad de fondos con o sin retorno. Crear “Prompyme”, entidad con rango viceministerial, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que reemplazaría a programas como ProInnóvate, Procompite, entre otros.

entidad con rango viceministerial, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que reemplazaría a programas como ProInnóvate, Procompite, entre otros. Política de “Licencia 0 para mypes”, basada en eliminar costos y “trámites innecesarios (inscripción registral, licencias municipales, defensa civil, registros de marca o nombre)”.

Keiko Fujimori disputará su cuarta segunda vuelta como candidata de su partido. Foto: Fuerza Popular.

Sobre industrialización, turismo y agricultura:

Implementar Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales.

Desarrollar Zonas Especiales de Desarrollo Turístico, priorizando destinos como Caral, Kuélap, Chachapoyas, la Red de Caminos del Inca y las playas del norte.

Construir grandes proyectos de represamiento como Chavimochic III, Majes Siguas II, Poechos II, Olmos, Chinecas, entre otros.

Roberto Sánchez

De la revisión del plan que plantea Fuerza Popular para gobernar el país, las propuestas más destacadas en diversos frentes son las siguientes:

En minería:

Reducir el tiempo de las concesiones mineras sin actividad de 30 años a solo cinco.

Incrementar las regalías minero-energéticas en 20%.

Renegociar los llamados “contratos ley” vinculados a recursos naturales estratégicos (también incluye gas, hidrocarburos y otros).

En precios al consumidor e impuestos:

Plantean el “control de precios en sectores de crisis”.

Crear un sistema tributario progresivo, que considere un “impuesto a grandes fortunas en situación de crisis”.

Eliminar exoneraciones tributarias.

Candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dejó tercero a Rafael López Aliaga. Foto. Difusión.

Sobre el mercado laboral y la generación de empleo:

Crear el Instituto Nacional por la Empleabilidad que “centralizará las coordinaciones respecto a la orientación vocacional, capacitación, certificación a jóvenes y el fomento de la empleabilidad de las instituciones de educación superior”.

Impulsar un “programa de primeras prácticas profesionales”, que ofrecería 10,000 plazas en los diferentes niveles de Gobierno a las que se accederán vía “concursos públicos transparentes”.