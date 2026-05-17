Keiko Fujimori disputará una segunda vuelta electoral por cuarta vez, mientras que Roberto Sánchez la disputará por primera vez. (Fotos: GEC).
Keiko Fujimori disputará una segunda vuelta electoral por cuarta vez, mientras que Roberto Sánchez la disputará por primera vez. (Fotos: GEC).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Así, es oficial que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú, disputarán la presidencia en la segunda vuelta que se realizará el domingo 7 de junio.

Frente a ello, Gestión hace un recuento de los principales ejes de la agenda económica que plantean ambos candidatos, de acuerdo a sus planes de gobierno. Dos visiones de país bastante distanciadas.

LEA TAMBIÉN: Consejo Fiscal advierte de falta de dinero en el Estado para promesas de candidatos presidenciales

Keiko Fujimori

En minería:

Sobre el mercado laboral y la generación de empleo:

Keiko Fujimori disputará su cuarta segunda vuelta como candidata de su partido. Foto: Fuerza Popular.
Keiko Fujimori disputará su cuarta segunda vuelta como candidata de su partido. Foto: Fuerza Popular.

Sobre industrialización, turismo y agricultura:

LEA TAMBIÉN: Por primera vez en 2 años, expectativas sobre la economía peruana son pesimistas

Roberto Sánchez

En minería:

En precios al consumidor e impuestos:

  • Plantean el “control de precios en sectores de crisis”.
  • Crear un sistema tributario progresivo, que considere un “impuesto a grandes fortunas en situación de crisis”.
  • Eliminar exoneraciones tributarias.
Candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dejó tercero a Rafael López Aliaga. Foto. Difusión.
Candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dejó tercero a Rafael López Aliaga. Foto. Difusión.

Sobre el mercado laboral y la generación de empleo:

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno amplía reglas de neutralidad para funcionarios ante elecciones regionales y municipales
Elecciones 2026: Keiko Fujimori propone tres debates para la segunda vuelta electoral
Descansos remunerados y permisos en día de elecciones, ¿cómo gestionarlos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.