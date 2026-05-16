Donald Trump aseguró que Irán ha retrocedido en acuerdos alcanzados durante las negociaciones para poner fin al conflicto. Foto: AFP.
Donald Trump aseguró que Irán ha retrocedido en acuerdos alcanzados durante las negociaciones para poner fin al conflicto. Foto: AFP.
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Redacción Gestión
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El , responsabilizó este viernes a por el estancamiento de las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, al señalar que Teherán se ha retractado de acuerdos alcanzados “al menos en cinco ocasiones”.

Durante una entrevista concedida a Fox News, sostuvo que las autoridades iraníes aceptan las condiciones planteadas en las conversaciones, pero posteriormente desconocen lo acordado.

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“Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (…) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, declaró el mandatario.

Donald Trump. Foto: EFE.
Donald Trump. Foto: EFE.

Trump utilizó este argumento para explicar que las negociaciones de paz permanecen paralizadas desde hace aproximadamente un mes, pese al alto el fuego acordado entre ambas partes, el cual estuvo en riesgo la semana pasada tras el intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, el jefe de Estado estadounidense reiteró que Irán se encuentra “derrotado” y aseguró que el estrecho de Ormuz será reabierto “pronto”.

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Por otro lado, el canciller iraní, Abás Araqchí, señaló este viernes que la propuesta de Rusia para trasladar uranio iraní como parte de un eventual acuerdo con Estados Unidos deberá evaluarse en una etapa posterior, debido al punto muerto en las conversaciones.

“No forma parte de las negociaciones (…) Llegamos a la conclusión, dado que es (un tema) difícil y que estamos en casi un punto muerto en este asunto en particular, de posponer esto para etapas posteriores de la negociación”, declaró Araqchí durante una rueda de prensa al margen de la reunión de cancilleres de los BRICS en Nueva Delhi.

Con información de EFE.

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