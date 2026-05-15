El viernes 15 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, ante moderación de la inflación en Estados Unidos y a la expectativa de políticas monetarias menos agresivas por parte de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.429. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.424 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.78% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.420 y se vende a S/ 3.445, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.413 a la compra y S/ 3.419 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra hoy un comportamiento mixto en América Latina, aunque en varios mercados continúa relativamente débil frente a monedas regionales como el peso mexicano y el sol peruano.

Analistas atribuyen este escenario a la moderación de la inflación en Estados Unidos y a la expectativa de políticas monetarias menos agresivas por parte de la Reserva Federal.

En cuanto a las bolsas latinoamericanas, la jornada presenta resultados dispares. La Bolsa de Lima mantiene uno de los mejores desempeños de la región en 2026 gracias al impulso de las empresas mineras y financieras, beneficiadas por los altos precios internacionales del cobre y el oro.