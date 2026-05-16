El Gobierno aprobó la modificación del contrato de licencia en el Lote Z-69, ubicado en el mar de Talara (Piura), por un periodo de 12 meses. Petroperú continuará a cargo.
La normativa fue oficializada en edición extraordinaria de El Peruano la noche del viernes 15 de mayo. Días atrás, desde Perupetro reconocieron que iban a prorrogar el acuerdo para garantizar la operación del lote offshore.
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Según el DS 005-2026-EM —que lleva la firma del ministro de Economía, Rodolfo Acuña, y de Energía y Minas, Waldir Ayasta—, el contrato estará vigente, en total, por 3 años y seis meses, tras su suscripción en noviembre del 2023, o hasta la entrada en vigencia de un nuevo contrato para explotar el Lote Z-69. “Lo que ocurra primero”, indica el texto.
Además, se autoriza a Perupetro a firmar con Petroperú la modificación contractual correspondiente, así como la modificación del porcentaje de regalías conforme al nuevo esquema aplicable.
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Cabe añadir que este acuerdo garantizará la continuidad de producción de hidrocarburos en el Lote Z-69, el cual es el tercero en la escala de producción petrolera del Perú, con una media de 3,400 barriles por día.