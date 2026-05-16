Lote Z-69 produce 3,440 barriles por día. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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, ubicado en el mar de Talara (Piura), por un periodo de 12 meses. Petroperú continuará a cargo.

la noche del viernes 15 de mayo. Días atrás, desde Perupetro reconocieron que iban a prorrogar el acuerdo para garantizar la operación del lote offshore.

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Según el DS 005-2026-EM —que lleva la firma del ministro de Economía, Rodolfo Acuña, y de Energía y Minas, Waldir Ayasta—, . “Lo que ocurra primero”, indica el texto.

Lote Z-69 se ubica frente a las provincias piuranas de Talara, Paita y Sechura. Foto: difusión
Lote Z-69 se ubica frente a las provincias piuranas de Talara, Paita y Sechura. Foto: difusión

Además, , así como la modificación del porcentaje de regalías conforme al nuevo esquema aplicable.

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Cabe añadir que este acuerdo garantizará la continuidad de producción de hidrocarburos en el Lote Z-69, el cual es el tercero en la escala de producción petrolera del Perú, con una media de 3,400 barriles por día.

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