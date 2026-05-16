El Gobierno aprobó la modificación del contrato de licencia en el Lote Z-69, ubicado en el mar de Talara (Piura), por un periodo de 12 meses. Petroperú continuará a cargo.

La normativa fue oficializada en edición extraordinaria de El Peruano la noche del viernes 15 de mayo. Días atrás, desde Perupetro reconocieron que iban a prorrogar el acuerdo para garantizar la operación del lote offshore.

Según el DS 005-2026-EM —que lleva la firma del ministro de Economía, Rodolfo Acuña, y de Energía y Minas, Waldir Ayasta—, el contrato estará vigente, en total, por 3 años y seis meses, tras su suscripción en noviembre del 2023, o hasta la entrada en vigencia de un nuevo contrato para explotar el Lote Z-69. “Lo que ocurra primero”, indica el texto.

Lote Z-69 se ubica frente a las provincias piuranas de Talara, Paita y Sechura. Foto: difusión

Además, se autoriza a Perupetro a firmar con Petroperú la modificación contractual correspondiente, así como la modificación del porcentaje de regalías conforme al nuevo esquema aplicable.

Cabe añadir que este acuerdo garantizará la continuidad de producción de hidrocarburos en el Lote Z-69, el cual es el tercero en la escala de producción petrolera del Perú, con una media de 3,400 barriles por día.