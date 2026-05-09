La ampliación del contrato del Lote Z-69 busca preservar la estabilidad operativa y energética del país. (Foto: Andina)
La ampliación del contrato del Lote Z-69 busca preservar la estabilidad operativa y energética del país. (Foto: Andina)
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informó que alcanzó un acuerdo con Petroperú para extender por 12 meses el contrato vigente del , cuyo plazo actual vence el próximo 15 de mayo. La continuidad operativa será formalizada mediante un decreto supremo que el Ejecutivo prevé emitir en los próximos días.

A través de un comunicado, señaló que viene liderando un proceso de negociación técnico y legal para asegurar la continuidad operativa del Lote Z-69.

“Actualmente, Perúpetro y han llegado a un acuerdo para extender por 12 meses el contrato vigente, que se formalizará en los próximos días”, indicó la entidad.

El acuerdo entre Perupetro y Petroperú será formalizado mediante un decreto supremo que se emitirá en los próximos días.
El acuerdo entre Perupetro y Petroperú será formalizado mediante un decreto supremo que se emitirá en los próximos días.
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La negociación busca asegurar la continuidad de la producción de hidrocarburos en el lote y evitar afectaciones a la estabilidad operativa y energética. Asimismo, desde Perúpetro señalaron que la ampliación permitirá mantener el equilibrio social y ambiental en el área de influencia.

Decreto supremo se emitirá antes del 15 de mayo

La empresa estatal precisó que el Poder Ejecutivo emitirá en los próximos días el decreto supremo que aprobará la extensión del plazo del contrato vigente del Lote Z-69.

La extensión temporal del Lote Z-69 también apunta a mantener el equilibrio social y ambiental en su área de influencia.
La extensión temporal del Lote Z-69 también apunta a mantener el equilibrio social y ambiental en su área de influencia.
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Perupetro recordó que el contrato actual vence el próximo 15 de mayo, por lo que el objetivo es evitar interrupciones en las operaciones del lote.

Asimismo, la entidad indicó que continuará informando sobre los avances del proceso “con la transparencia y firmeza que caracterizan” su gestión institucional.

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