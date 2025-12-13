El Directorio de Perupetro declaró infundada la solicitud presentada por UPLAND OIL AND GAS, LLC para revisar la decisión que le denegó la clasificación como “Sujeto Económico” para asumir el 79% de participación en el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en Lote 192, uno de los activos hidrocarburíferos más importantes del país.

Con este pronunciamiento, adoptado mediante Acuerdo de Directorio N.° 085-2025 el 11 de diciembre de 2025, Perupetro confirma la denegatoria previamente comunicada el 30 de octubre de 2025 por la Gerencia General.

El Directorio ratificó que UPLAND OIL AND GAS, LLC no acreditó la capacidad económica y financiera requerida para asumir el 79% de participación en el Contrato del Lote 192.

El proyecto exige inversiones por US$ 147.51 millones indispensables para asegurar una operación responsable, sostenible y alineada a los estándares técnicos que demanda este Lote estratégico.

La empresa señala que es fundamental para el aprovechamiento sostenible de los recursos de hidrocarburos del país, garantizar que toda empresa interesada cumpla con las exigencias económicas y financieras establecidas en el Reglamento de Calificación de Interesados para la Realización de Actividades de Exploración y Explotación o Explotación de Hidrocarburos (D.S. N° 029-2021-EM) y en los Lineamientos para la Calificación de Interesados aprobados por Perupetro.