Con el objetivo de mejorar la conectividad y optimizar los tiempos de viaje de miles de usuarios, nuevos buses entrarán en operación desde este lunes para cubrir la ruta que une el Callao con el Centro de Lima, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Las unidades, con sistema de gas natural, aceptan pagos mediante billeteras digitales y están equipadas con cámaras de seguridad conectadas al centro de monitoreo de la Municipalidad del Callao, lo que permitirá reforzar la vigilancia y contribuir a prevenir delitos como robos y extorsiones.

La nueva flota cubrirá un recorrido aproximado de 40 kilómetros. Su recorrido inicia en Mi Perú (Ventanilla), continúa por las avenidas Néstor Gambetta, Elmer Faucett y Colonial, luego conecta con Dos de Mayo, hasta llegar al Centro de Lima.

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“Si nos ordenamos en un modelo donde las autoridades políticas respalden el trabajo técnico, se logran objetivos concretos como el ingreso de esta nueva flota. Hemos abierto el camino, a través de la entrega de títulos habilitantes, para que los operadores encuentren al fin la capacidad financiera respaldada por la banca, para sumar flota a sus rutas”, destacó David Hernández, durante la ceremonia de presentación.

Mejoras

La incorporación de esta flota se suma a las mejoras en infraestructura vial implementadas en la provincia del Callao, como la puesta en marcha del primer carril bus rosado, un sistema de carriles exclusivos para el transporte público que contribuye a optimizar la circulación, ordenar el flujo vehicular y reducir los tiempos de viaje.

Esta medida beneficia a usuarios de 57 rutas autorizadas que transitan por esta vía, las cuales ahora cuentan con un carril exclusivo, ubicado al lado derecho en ambos sentidos, permitiendo un desplazamiento más fluido, seguro y eficiente.

“Los carriles segregados permiten mejorar la velocidad comercial de los buses. Gracias a esta infraestructura, los tiempos de viaje se han reducido hasta en 45 minutos”, destacó el presidente ejecutivo de la ATU.