El Consejo Fiscal del Perú (CF) señaló que el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 (IAPM), publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoce un deterioro progresivo de las fortalezas fiscales del país.

Según un comunicado emitido por el Consejo Fiscal, este escenario responde principalmente a la proliferación de leyes con impacto fiscal adverso, lo que ha incidido en una reducción de ingresos permanentes, mayor presión de gasto y una creciente rigidez del mismo.

Esta situación dificulta el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal establecida en la normativa vigente y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El IAPM 2026-2029 reconoce el deterioro fiscal y servirá de base para el presupuesto público del 2027, según comunicado del CF.

Llamado a corregir rumbo fiscal

El Consejo Fiscal valoró que el MEF reconozca la complejidad del escenario y los retos que enfrentará la próxima administración (2026-2031), pero subrayó que este diagnóstico debe traducirse en medidas concretas.

En esa línea, indicó que será necesario un fuerte compromiso de las autoridades para cumplir con las reglas fiscales vigentes y evaluar técnicamente si la senda de consolidación requiere ajustes.

No obstante, advirtió que cualquier modificación deberá estar sólidamente sustentada, ser evaluada previamente y surgir de una discusión técnica y consensuada, evitando cambios reiterados que afecten la credibilidad fiscal.

Miembros del Consejo Fiscal piden frenar normas con impacto fiscal negativo.

Reformas, gasto y rol del Congreso

El CF señaló que la sostenibilidad fiscal dependerá de reformas orientadas a revertir medidas que reducen el espacio fiscal, fortalecer la recaudación, contener el gasto público rígido y mejorar la calidad del gasto.

Asimismo, instó al Ejecutivo a ejercer sus facultades frente a iniciativas legislativas que afecten las finanzas públicas, incluyendo la observación de normas o la interposición de acciones de inconstitucionalidad cuando corresponda.

En paralelo, exhortó al Congreso a evitar la aprobación de leyes con impacto fiscal negativo que socaven la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Finalmente, el Consejo Fiscal informó que emitirá próximamente un informe técnico sobre el IAPM 2026-2029, en el que detallará su evaluación de las proyecciones macroeconómicas y fiscales.