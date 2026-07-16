Yape habilitó el envío de remesas hacia Venezuela sin comisiones durante julio, a fin de facilitar el envío de dinero a los afectados de los terremotos en ese país.

Los envíos de dinero llegarán a cuentas de los bancos Banesco, Mercantil, Banco Provincial y Banplus.

Según ACNUR, en el Perú residen actualmente alrededor de 1.64 millones de venezolanos, que requieren canales confiables para transferir dinero hacia sus seres queridos en Venezuela.

“Sabemos que hay muchas personas con familiares en Venezuela que aún necesitan apoyo y, en ese contexto, buscamos facilitar que quienes están en el Perú puedan enviar dinero sin comisiones”, señaló Raimundo Morales, CEO de Yape.

Conoce cómo enviar remesas desde Yape en Perú hacia Venezuela para apoyar a los afectados:

Ingresar al menú de Yape y selecciona el ícono de Remesas. Elige la opción de “Quiero Yapear” Selecciona “Venezuela”. Selecciona el método de envío “A cuenta bancaria” e ingresa el monto a enviar. Selecciona el banco. Completa los datos solicitados. Revisa, valida la información y ¡listo!

La funcionalidad está disponible desde la versión 3.65 en adelante de Yape, para todos los usuarios afiliados con cuenta BCP o Yape con DNI.

Los envíos contemplan un máximo de S/ 3,000 por operación, con un límite diario de S/ 3,500 y mensual de S/ 12,000.

En envío de remesas se da tras la alianza con Dandelion Payments.