Grupo Nutresa S.A., el mayor productor de alimentos procesados de América Latina, informó el martes en un comunicado a la autoridad reguladora que acordó adquirir el 100% de las acciones de Industrias Tío Rico C.A. Según una persona familiarizada con la operación, que pidió no ser identificada, la adquisición a la automotriz Mack de Venezuela C.A. está valorada en alrededor de US$30 millones.

En el documento se indica que el cierre de la operación sigue sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales y no se revelaron los términos financieros. Mack había adquirido Industrias Tío Rico a Unilever Plc el año pasado. La transacción incluye 21 hectáreas de terrenos, compuestos principalmente por almacenes y la planta de producción ubicada en Valencia, estado Carabobo.

“Con la adquisición de Tío Rico obtendremos capacidad logística —en términos de espacio de almacenamiento, equipos de ventas y redes de distribución— para exportar más productos desde Colombia y comercializarlos en Venezuela”, afirmó el director financiero de Nutresa, Andrés Bernal , en una entrevista telefónica.

Jaime Gilinski y su hijo Gabriel han apostado por la reapertura de la economía venezolana desde la salida del poder de Nicolás Maduro en enero, con el objetivo de replicar en ese país el liderazgo de mercado que el fabricante de galletas y chocolates mantiene en Colombia.

Nutresa registró ingresos por alrededor de US$ 14 millones en Venezuela el año pasado y espera alcanzar ventas mensuales de entre US$ 8 millones y US$ 10 millones en el cuarto trimestre tras la adquisición, señaló Bernal. A ese ritmo, prevé cerrar este año con ingresos por US$ 60 millones en Venezuela y elevar esa cifra hasta US$ 200 millones en 2027.

Bernal aclaró que la empresa nunca salió de Venezuela, aunque las operaciones en el país eran muy pequeñas. Sin embargo, precisó que este año han crecido significativamente gracias a las exportaciones desde Colombia.

A comienzos de este año, los Gilinski invirtieron en la productora independiente de petróleo y gas GeoPark Ltd., con sede en Bogotá, con la intención de utilizarla también como plataforma para ingresar al sector petrolero venezolano, que atraviesa una etapa de recuperación.

El mes pasado, Nutresa anunció un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de la ecuatoriana Universal Sweet Industries, fabricante de chocolates y confites. Según Bernal, la fortaleza del peso colombiano —la moneda de mejor desempeño entre las principales divisas del mundo este año— ha abaratado las adquisiciones internacionales denominadas en dólares. El peso acumula una apreciación superior a 17% en lo que va del año.