Elegidos con apenas semanas de diferencia, los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y Perú, Keiko Fujimori, han intentado actuar con rapidez para abordar las preocupaciones de los inversionistas en torno a su capacidad de gobernar y superar los desafíos fiscales, especialmente porque ambos ganaron por un margen mínimo.

Las designaciones de gabinete de De la Espriella y su temprana colaboración con prestamistas multilaterales han reafirmado las expectativas de una política económica más ortodoxa, destinada a moderar el creciente déficit del país. Mientras tanto, la nominación por parte de Fujimori del veterano jefe del banco central Julio Velarde para otro mandato se ha interpretado como una señal de estabilidad para un país que ha tenido nueve presidentes en la última década.

“Desde la perspectiva de los tenedores de bonos, estos son sin duda resultados positivos”, afirmó Jared Lou , gestor de cartera en William Blair. “El próximo reto para ambos gobiernos será ponerse a trabajar”.

Estas medidas han impulsado las monedas de las naciones andinas, ya favorecidas por su carry trade atractivo. En una operación de carry trade, los inversionistas piden prestado donde los tasas de interés son bajas e invierten donde son más altas. Si bien la mayoría de las monedas de los mercados emergentes han tropezado en medio del aumento de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas, el peso colombiano y el sol peruano se han situado entre las monedas con mejor desempeño del mundo en desarrollo desde finales de mayo.

Los mercados de deuda local de los países también han atraído mayor interés, con la deuda en pesos colombianos disparándose casi un 9.5% desde que De la Espriella ganó un puesto en la segunda vuelta —el mejor desempeño en América Latina, según un índice de Bloomberg—. La deuda pública de Perú también ha aumentado cerca de un 2% desde la segunda vuelta del 7 de junio.

El peso colombiano y el sol peruano, entre las pocas monedas emergentes atípicas | Ambas divisas subieron tras la elección de presidentes favorables al mercado.

Si bien ambos países vecinos enfrentan diferentes desafíos políticos y económicos —con Perú ejerciendo un control mucho más estricto sobre sus finanzas—, los resultados de sus elecciones han llevado a los inversionistas a hacer cada vez más comparaciones. Se esperaba que ambas contiendas fueran reñidas desde el principio, e incluso algunas encuestas se inclinaban hacia la izquierda. Los resultados fueron recibidos con alivio, más que con optimismo.

“Ambos están bajo presión, ambos ganaron las elecciones por un margen muy estrecho, ambos se enfrentarán a una fuerte oposición”, dijo Carlos Muñoz-Cárcamo, estratega macro en Deutsche Bank AG. “Habría sido diferente si hubieran ganado por un amplio margen y hubieran tenido una clara mayoría en el Congreso. Pero ese no es el caso de ninguno de los dos”.

En Perú, Roberto Sánchez, el rival de izquierda de Fujimori en la segunda vuelta, tardó semanas en reconocer la derrota, alegando irregularidades electorales y convocando manifestaciones. En cuanto a Colombia, De la Espriella asume el gobierno de una economía profundamente endeudada e insostenible fiscalmente, con poco margen para recortes presupuestarios. Su déficit fiscal alcanzó máximos históricos y su calificación crediticia fue rebajada dos veces por S&P Global Ratings bajo el mandato del líder saliente de izquierda, Gustavo Petro.

Aun así, Muñoz-Carcamo cree que los mercados son más optimistas con respecto a Colombia que con respecto a Perú. “Me resulta difícil justificarlo o comprenderlo basándome en los fundamentos económicos, porque la economía peruana es más sólida”, afirmó. “El peso colombiano es la moneda que más se ha apreciado, de lejos. En general, diría que Colombia ha sido la joya de los mercados emergentes este año”.

Los inversionistas se han volcado al “Tiger Trade” —acuñado por el apodo de De la Espriella, “El Tigre”— apostando a que el político populista inaugurará una nueva era, cumpliendo promesas de revitalizar la industria de combustibles fósiles de Colombia y reducir los impuestos corporativos, entre otras. Además, el país tiene valoraciones significativamente más atractivas y una prima de riesgo mucho mayor que Perú, señala Christopher Mejia, analista de deuda soberana de mercados emergentes en T Rowe Price. En Perú, “las valoraciones no eran tan baratas antes de las elecciones”, añadió.

Las señales

De la Espriella ha estado ocupado completando su gabinete después de una campaña polémica y llamativa. Su elección para ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es un economista formado en París y exdiputado que proviene de una dinastía conservadora. Gómez ya ha prometido implementar una política fiscal más estricta, advirtiendo que el déficit presupuestario del país es significativamente mayor que el 6.4% del PBI que sugieren las cifras oficiales.

También visitó Washington la semana pasada para reunirse con prestamistas multilaterales, lo que subraya la intención de la nueva administración de avanzar rápidamente con su agenda económica.

En Perú, los nombramientos de Fujimori para su gabinete aún se mantienen en secreto. Su mayor logro, a ojos de los inversionistas hasta el momento ha sido la reelección de Velarde. El veterano banquero central, de 74 años, pronto completará 20 años al mando: uno de los mandatos más largos para un jefe de una autoridad monetaria.

“El probable ministro de Economía y Finanzas será un nombre sólido que será bien recibido por los mercados”, dijo Álvaro Vivanco, estratega de mercados emergentes de Wells Fargo Securities. “Las tenencias extranjeras de Soberanos locales se han mantenido muy estables durante las elecciones y esperamos algunas entradas de capital”.

En Bogotá, De la Espriella se apoya en el respaldo de los partidos tradicionales de centroderecha para gobernar. Sin embargo, Fujimori probablemente contará con un apoyo legislativo más sólido que cualquiera de sus predecesores recientes. Su partido será la mayor minoría en el recién restaurado Congreso bicameral de Perú, con suficientes escaños para bloquear cualquier intento inicial de destitución, una práctica recurrente en la política peruana. Desde su elección, la confianza empresarial a corto plazo ha aumentado considerablemente.