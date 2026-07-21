Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella. (Fotos: Bloomberg/composición de Gestión)
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Agencia Bloomberg
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Los inversionistas encuentran nuevos motivos para comprar activos colombianos y peruanos, ya que los presidentes recién elegidos de ambos países dan las primeras señales de que sus agendas favorables al mercado se traducirán en una reforma política.

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