Viajes: derechos del consumidor ante cancelaciones y cambios de itinerario. | Foto: Generada con IA - ChatGPT
Viajes: derechos del consumidor ante cancelaciones y cambios de itinerario. | Foto: Generada con IA - ChatGPT
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Durante el feriado largo por Fiestas Patrias, miles de peruanos aprovecharán para viajar dentro del país mediante paquetes turísticos y tours organizados.

TE PUEDE INTERESAR

Sábado no laborable: conoce los detalles sobre la nueva compensación religiosa
Día del Trabajo: ¿en qué casos se paga hasta triple por laborar el 1 de mayo?
Semana Santa y Airbnb: el negocio crece, pero también las obligaciones para anfitriones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.