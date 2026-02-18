Entre agosto y diciembre del 2025, el Perú importó 25 millones de prendas de verano, impulsando así un crecimiento de 8% frente al mismo periodo del año anterior, en el marco de la campaña de verano de 2026, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

El dinamismo de las importaciones se concentró principalmente en polos, camisas, blusas, bividís y shorts, con predominio de materiales como algodón y lino, asociados con mayor frescura y demanda en temporada alta.

El informe también evidencia una fuerte dependencia de proveedores asiáticos, principalmente China, Bangladesh e India, así como un mercado altamente atomizado en el número de empresas importadoras.

Los shorts de algodón alcanzaron 3.7 millones de unidades importadas entre agosto y diciembre del 2025.

POLOS LIDERAN EL INGRESO

Los polos de algodón encabezaron las importaciones de prendas de verano entre agosto y diciembre del 2025, con 11.5 millones de unidades, lo que significó un incremento de 14% respecto al año previo. China concentró el 41% del valor importado, seguida por Bangladesh, India, Vietnam y Pakistán.

En segundo lugar, se ubicaron los polos de lino, seda y materiales similares, que totalizaron 4.5 millones de unidades, con un crecimiento de 23%. En contraste, los polos de material sintético sumaron 487,000 unidades.

Además, el reporte señala que el número de empresas importadoras alcanzó las 100,000 en 2025, reflejando un entorno competitivo en el comercio de prendas.

China concentró el 41% del valor importado en polos de algodón para la campaña de verano 2026. (Foto: Andina).

CAMISAS, BLUSAS Y SHORTS

Las camisas de manga corta de algodón registraron 894,000 unidades importadas, una caída de 17% frente al año anterior. Más del 80% de estas compras provinieron de China, Bangladesh e India.

En cambio, las camisas sintéticas crecieron 37%, hasta 461,461 unidades, mientras que las prendas de otros materiales sumaron 155,000 unidades (+1%).

En el segmento femenino, las blusas de algodón alcanzaron 418,000 unidades (+22%), mientras que las sintéticas totalizaron 1.1 millones de unidades, con una reducción de 16%.

Los shorts de algodón sumaron 3.7 millones de unidades (+0.40%), en tanto que los shorts sintéticos cayeron 23%, hasta 1.7 millones de unidades. En bividís, los elaborados con algodón registraron 57,000 unidades (-23%) y los de otros materiales crecieron 41%, hasta 412,000 unidades.