Con la llegada del verano, los hábitos de consumo suelen modificarse: aumentan las salidas, los gastos pequeños se vuelven más frecuentes y el control del presupuesto pasa a un segundo plano. Así, el desorden financiero se convierte en uno de los riesgos más comunes de la temporada, especialmente cuando no existe una planificación clara del dinero disponible.

Frente a este panorama, especialistas de BiPay, billetera digital de Bitel, identifican algunos de los errores financieros más frecuentes durante estos meses y cómo evitar un impacto en la economía personal:

1. Subestimar los gastos hormiga: durante la temporada, consumos cotidianos como bebidas, snacks, taxis o salidas espontáneas tienden a multiplicarse. Al no percibirse como gastos relevantes, suelen quedar fuera del presupuesto, aunque su acumulación termina teniendo un impacto significativo a fin de mes. Mantener visibilidad sobre estos movimientos permite dimensionar mejor su efecto en las finanzas personales.

2. Gastar sin tener claro el dinero disponible: la falta de claridad sobre el saldo real lleva a muchas personas a gastar más de lo que pueden permitirse, utilizando recursos destinados a otras obligaciones. Revisar con frecuencia cuánto dinero se tiene disponible ayuda a establecer límites y a tomar decisiones más conscientes en el día a día.

3. Dejarse llevar por promociones y compras impulsivas: las ofertas de temporada pueden incentivar gastos no planificados bajo la sensación de “ahorro”, incluso cuando el producto o servicio no es prioritario. Para no desordenar el presupuesto, es importante evaluar si la compra responde a una necesidad real o a un impulso momentáneo, así como considerar su impacto dentro del gasto total del mes.

4. Perder el control al usar medios de pago digitales: la rapidez y comodidad de los pagos digitales pueden hacer que el gasto pase desapercibido si no se lleva un seguimiento adecuado. Contar con herramientas que muestren los movimientos en tiempo real resulta clave para mantener el control.

5. No considerar el impacto financiero después del verano: muchos de los gastos realizados durante estos meses se reflejan cuando la temporada ya terminó, generando presión económica en el corto plazo. Pensar más allá del momento y mantener un margen para obligaciones futuras ayuda a evitar desequilibrios financieros posteriores.