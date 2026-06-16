En el contexto de la campaña por el Día del Padre, el Indecopi recordó a las tiendas por departamento que no pueden restringir el derecho de los consumidores a solicitar cambios o devoluciones de productos adquiridos en outlets, promociones o ventas especiales, ya que estas prácticas podrían constituir cláusulas abusivas.

La entidad explicó que el Código de Protección y Defensa del Consumidor considera abusivas aquellas condiciones que colocan al comprador en una situación de desventaja injustificada o que limiten derechos reconocidos por la legislación vigente.

En ese sentido, precisó que no es válido que los establecimientos informen que los productos comprados en outlets o con descuentos carecen de opción de cambio o devolución. Según el organismo, el hecho de que un artículo se encuentre en oferta no elimina las garantías que amparan al consumidor.

Asimismo, el Indecopi señaló que tampoco pueden imponerse requisitos desproporcionados para acceder a estos mecanismos, como exigir que el producto permanezca completamente sellado, sin señales de uso o con la totalidad de sus empaques originales.

Indecopi recordó que las promociones, descuentos y ventas en outlets no eliminan los derechos reconocidos por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Foto: Indecopi.

La institución remarcó que, cuando un producto presenta fallas, no cumple con las características ofrecidas o no resulta apto para el uso esperado, el consumidor mantiene el derecho de exigir una solución adecuada, independientemente de si la compra se realizó en una campaña comercial o bajo condiciones de descuento.

Ante la detección de cláusulas que puedan vulnerar los derechos de los compradores, los consumidores pueden presentar denuncias ante el Indecopi. Como parte de las medidas correctivas, la entidad puede ordenar la eliminación de dichas condiciones contractuales y aplicar sanciones a los proveedores infractores.

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De acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta multas de 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad de la infracción.