El Poder Judicial admitió el recurso de apelación presentado por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por el caso Los Waykis en la Sombra.

Boluarte busca el archivo del caso, en el que es procesado por el presunto delito de crimen organizado.

Según el documento judicial, la defensa de Nicanor Boluarte interpuso el recurso el 6 de agosto de 2025, dentro del plazo legal establecido.

¿De qué se le acusa a Nicanor Boluarte?

Se le atribuye a Nicanor Boluarte haber liderado una presunta organización criminal y habría ejercido el control de facto sobre funcionarios públicos como el exdirector general de la Dirección General de Gobierno del Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros y particulares, quienes estuvieron orientados al copamiento de las designaciones de sub-prefectos y prefectos a nivel regional, en especial de Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cusco, San Martín y Cajamarca.

Cabe recordar que en julio pasado el Poder Judicial (PJ) rechazó el recurso de excepción de improcedencia de acción planteado por la investigada Zenovia Herrera, exjefa del programa de asistencia Qali Warma, en la región San Martín.