El Ministerio Público respondió a los cuestionamiento de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del Consejo de Ministros al nuevo allanamiento a la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte Zegarra, en el marco de una investigación fiscal por presunta organización criminal.

“La Fiscalía de la Nación es respetuosa de la Constitución Política del Estado, las leyes y normas que rigen el ordenamiento legal en el país, por lo que se descarta plenamente que -desde esta Instancia- se realice cualquier acto de reglaje o marcaje a cludadanos, autoridades o funcionarios dado que tales actividades constituyen un delito”, señaló en un escueto comunicado.

Añadió que la Fiscalía de la Nación es un órgano de la alta dirección del Ministerio Público y como parte de sus funciones dirige, supervisa y evalúa la política institucional, en armonía con la Política General del Estado; planifica, organiza, dirige y regula el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la administración de justicia; así como convoca y preside la Junta de Fiscales Supremos.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, custionó duramente a la Fiscalía tras la intervención al domicilio de su hermano, Nicanor Boluarte Zegarra.

“Esta mañana, de manera sorpresiva y por la prensa, me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano. Por un hecho dizque de una organización criminal. Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, expresó desde Palacio de Gobierno.

La mandataria aseguró que la investigación no apunta realmente a su familiar, sino a desestabilizar su gestión.

“Yo sé que no es contra él el tema, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza ni al chantaje, ni a la venganza, ni al rencor”, señaló.

Boluarte también cuestionó a los jueces y fiscales que ordenaron la diligencia: “Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte. No me puedo quedar callada, porque más allá de ser presidenta de la República, soy hermana, soy hija, y desde aquí le envío a mi hermano toda mi solidaridad.”.

Desde el Gobierno se sostiene que la Fiscalía está tras “otro muñeco armado” contra hermano de presidenta Dina Boluarte. Foto: GEC

Asimismo, la jefa de Estado denunció presuntas irregularidades dentro del propio Ministerio Público.

“Hay sendas noticias que salen, que algunos funcionarios de la fiscalía en corto tiempo, de haber asumido los cargos, tienen sendos edificios, casas de playa con acabados de primera calidad. Y yo me pregunto: desde las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción de sus edificios o de sus casas en la playa, ¿por qué no se autoallanan?”.