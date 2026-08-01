El viernes, intensas ráfagas de viento se registraron en la región Ica, afectando principalmente las provincias de Pisco, Nasca e Ica. El fenómeno ocasionó la suspensión de vuelos turísticos, restricciones marítimas y diversos incidentes debido al levantamiento de polvo y arena.

En Nasca, dos avionetas que retornaban al aeródromo María Reiche, en el distrito de Vista Alegre, tras sobrevolar las Líneas de Nasca, tuvieron que ser desviadas al aeródromo de Marcona debido a los vientos que superaron los 40 kilómetros por hora.

#Video/Foto #Senamhi #MINAM En Ica, distritos costeros reportan incremento de la velocidad de viento y levantamiento de polvo, conforme al aviso meteorológico.



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En una de las aeronaves viajaban dos turistas y en la otra seis visitantes extranjeros. Como medida de seguridad, las operaciones aéreas quedaron suspendidas hasta este sábado 1 de agosto, debido a la baja visibilidad generada por el polvo en suspensión.

Suspenden paseos turísticos en Paracas

En la provincia de Pisco, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó vientos Paracas de hasta 48 kilómetros por hora. La intensidad del fenómeno provocó el colapso de una malla de sombra en el colegio Miguel Grau.

Además, la séptima cuadra de la calle Comercio fue cerrada de manera preventiva luego de que las ráfagas comprometieran la estructura de un panel publicitario ubicado en un centro comercial.

La Capitanía de Puerto de Pisco también restringió, desde las 10:00 horas de este viernes, el zarpe de embarcaciones turísticas con destino a las islas Ballestas e Isla Blanca debido a las condiciones adversas del mar y el viento.

Las fuertes ráfagas también ocasionaron la caída de un árbol en el kilómetro 229 de la Panamericana Sur, lo que obligó a restringir temporalmente el tránsito vehicular en la zona.

Alerta del Senamhi

El Senamhi informó que su estación meteorológica en Pisco registró vientos de hasta 42 kilómetros por hora y recomendó adoptar medidas preventivas, especialmente en zonas con viviendas de material precario.

Asimismo, recordó que la alerta por incremento de la velocidad del viento se mantiene vigente hasta este sábado 1 de agosto para las regiones de la costa comprendidas entre Piura y Moquegua.

💨📣#Aviso #Senamhi #Minam El 2 de agosto, continuará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Este evento favorecerá el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal.



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De acuerdo con el organismo, las mayores velocidades registradas corresponden a Pisco (42 km/h), Talara (29 km/h) y Lima (26 km/h).

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ica advirtió que los vientos Paracas continuarán generando el levantamiento de polvo y arena en las pampas de Ica y Pisco, reduciendo considerablemente la visibilidad. Ante ello, exhortó a los conductores a manejar con extrema precaución y respetar las medidas de seguridad en las vías.